Поліція відкрила справу: чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні

Військовозобов'язаний, який випав із вікна третього поверху Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер 9 липня о 7:00 у міській лікарні. Чоловіка госпіталізували після падіння 8 липня.

Про це у коментарі “Суспільному” повідомив директор Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб.

За його словами, постраждалого доставили до медзакладу 8 липня після обіду.

У Представництві уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області повідомили, що 6 липня поліцейські доставили чоловіка, який мав статус обмежено придатного до військової служби, до Ужгородського ТЦК. Там його призвали та направили до одного з підрозділів Нацгвардії на Закарпатті. Інцидент стався на пункті збору, де він очікував на відправлення.

Представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков відвідав ТЦК та лікарню. Станом на 8 липня чоловік перебував без свідомості. За попередніми даними, внаслідок падіння він отримав численні переломи та інші травми.

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Після інциденту Військова служба правопорядку розпочала перевірку. Поліція оглянула місце події, вилучила записи з камер відеоспостереження та відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство. У межах досудового розслідування призначили необхідні судові експертизи та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у квітні Фокус повідомляв про перевірку в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За словами представника омбудсмена Андрія Крючкова, під час неї виявили факти незаконного утримання людей від 21 до 50 днів. Також, за його даними, додому не відпускали ветерана війни, попри посвідчення учасника бойових дій, а в громадян забирали телефони й документи. Крім того, десятки людей перебували в переповненому приміщенні з недостатньою кількістю посуду.

Згодом заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Олександр Бовкуненко під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради визнав проблеми з умовами перебування людей у приміщенні. Водночас він не відповів на звинувачення щодо незаконного утримання та застосування насильства.