В Одессе состоялся роскошный выпускной студентов МГУ: церемония прошла в оперном театре (видео)

9 июля в Одессе состоялся масштабный выпускной студентов Международного гуманитарного университета, для проведения которого была выбрана одна из самых известных культурных площадок города — Одесский национальный академический театр оперы и балета. В торжествах приняли участие сотни выпускников в традиционных академических мантиях и шляпах.

Как сообщают местные Telegram-каналы, перед началом церемонии площадь возле Одесской оперы была заполнена выпускниками, которые собирались на праздничное мероприятие. На опубликованных видео видно сотни студентов в мантиях, которые фотографировались возле театра, после чего началась официальная часть выпускного. Впоследствии торжества продолжились в большом зале театра, где, судя по опубликованным кадрам, были заняты практически все места.

Что известно о Международном гуманитарном университете в Одессе

Международный гуманитарный университет — частное высшее учебное заведение в Одессе, основанное 20 августа 2002 года. Первый набор студентов в 2003 году составил всего около 100 человек, однако в настоящее время в университете и его колледжах обучаются более 3,5 тысячи студентов.

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Учебное заведение имеет IV уровень аккредитации и готовит специалистов по 17 специальностям. В его структуру входят факультеты права и экономики, медицины, стоматологии, кибербезопасности, программной инженерии, менеджмента, туризма, лингвистики, искусства и дизайна, а также профессиональный и медицинский колледжи. В университете действуют аспирантура, докторантура, специализированные ученые советы по защите диссертаций, а также издаются собственные научные профильные журналы.

Международный гуманитарный университет был основан Сергеем Киваловым и одесским бизнесменом Аднаном Киваном. В настоящее время это учебное заведение функционирует как частный университет, а его ректором является Константин Громовенко.

Стоит отметить, что имя Сергея Кивалова неоднократно фигурировало в громких политических скандалах. В частности, он является соавтором закона Кивалова—Колесниченко, а в 2026 году "Схемы" сообщили о вероятном финансировании Россией его продвижения.

Ранее "Фокус" сообщал, что в этом году выпускные значительно подорожали: средний бюджет на празднование вырос более чем на 25 % и достиг около 34 тысяч гривен на одного выпускника. Больше всего средств родители тратят на праздничную одежду, банкет, фото- и видеосъемку, а также на косметические услуги, причем дороже всего выпускной обходится в Киеве и Львове.

Кроме того, в июне во время выпускного в городе Копычинцы в Тернопольской области разразился языковой скандал из-за песни Монатика "Родителям", в финале которой прозвучало несколько фраз на русском языке. После общественного резонанса местные власти начали служебное расследование, а исполком городского совета принял решение о введении моратория на использование русского языка в публичном пространстве общины.