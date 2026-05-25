Расходы на выпускной в этом году выросли более чем на 25%. Фокус подсчитал средний бюджет на одежду, beauty-услуги, банкет, фото- и видеосъемку, а также выяснил, где дороже всего обойдется прощание со школой.

Родителям одного выпускника 2026 года придется потратить на праздник до 34 тыс. грн. К такому выводу пришли авторы неофициального исследования Emporium. Подсчеты осуществляли на основе поисковых запросов и ценовых предложений популярных магазинов, агентств и сервисов по организации праздников. Фокус сделал собственный разбор.

Сколько стоят платье, обувь, бьюти-услуги для выпускницы в 2026 году

По данным исследования, в 2025 году средний чек расходов на выпускной составлял около 27 350 грн. А в 2026-м бюджет вырос на 25,4% и составляет уже около 34 тыс. грн.

По наблюдениям Фокуса, реальная цена зависит от того, где покупать наряды, ведь это самая дорогая позиция в списке покупок к празднику. В бутиках и ТРЦ цены следующие:

в среднем платье стоит 12 500 грн;

минимальная цена — 1 200 тыс. грн;

верхний предел достигает 25 000 грн.

На маркетплейсах и в онлайн-магазинах коктейльные платья можно найти и дешевле тысячи гривен:

бюджетный сегмент — примерно 550-900 грн;

самые дорогие позиции достигают 6 999 грн.

Отметим, что украинские бренды предлагают варианты за 1 499-6 999 грн.

Приобрести платье на выпускной можно за 1 499-6 999 грн. Фото: Скриншот

На вторичном рынке разброс еще больше. Подержанное выпускное платье в хорошем состоянии можно найти за 700-1 800 грн, но попадаются и объявления за 10 000 грн. Отдельный сегмент составляют брендовые вещи. Новые или подержанные платья J'amemme предлагают за 12 000-55 000 грн.

Б/у брендированные платья продают за 55 000 грн. Фото: Скриншот

Ощутимой статьей расходов остаются beauty-услуги. На сайтах объявлений можно отыскать мастера, который сделает макияж или прическу для выпускного за 600-1 200 грн. А полный образ "прическа + макияж" в салоне Киева обойдется примерно в 1400-2 000 грн.

Стоимость макияжа на выпускной колеблется от 600 до 2 000 грн. Фото: Скриншот

Эта категория расходов подорожала больше всего из-за роста стоимости профессиональной косметики, аренды места в beauty-студиях, энергоносителей и работы мастеров.

Отдельно надо считать аксессуары и обувь. Стоимость украшений для выпускного стартует примерно от сотни гривен. На маркетплейсах можно найти недорогие ожерелья и за 70 грн. Украинские бренды предлагают аксессуары дороже — ориентировочно от 299 грн до 2 500 грн. За полный вечерний комплект из колье, браслета и сережек, придется заплатить от 480 грн.

Украинские бренды предлагают аксессуары по цене от 299 грн Фото: Скриншот

Женские туфли для праздничного образа будут стоить от 750 до 4 195 грн. Конечно, стоимость зависит не только от бренда обуви, но и запросов выпускницы. Сейчас многие онлайн-магазины предлагают индивидуальный пошив, что, конечно, отражается на цене.

Образ выпускника — сколько стоят костюм, обувь и барбершоп

Собрать на выпускной парня обычно несколько дешевле, ведь в бюджете нет расходов на макияж, а аксессуары часто ограничиваются ремнем, галстуком или бабочкой. Часы или другие украшения покупают не все, поэтому эта статья расходов не всегда является обязательной.

Минимальная стоимость мужского костюма на выпускной 2026 года составляет 2500- 3 000 грн, средняя — около 6 500 грн, а максимальная цена достигает 12 000 грн.

Как и в случае с платьями, стоимость костюма зависит от бренда, магазина, города и сезона. На маркетплейсах можно найти официальные костюмы как за 400 грн, так и за 20 000-21 000 грн, однако больше всего объявлений приходится на сегмент около 5 000 грн.

Подержанные костюмы на выпускной можно найти по цене от 400 грн Фото: скриншот

В специализированных магазинах цены выше. Например, мужские костюмы могут стоить от 7 800 грн до 27 000 грн. В то же время часть салонов предлагает аренду. Это может быть выгодным вариантом для семей, которые не планируют покупать костюм для дальнейшего использования. Аренда обойдется примерно в 2 500-7 000 грн.

К костюму также нужно добавить обувь. Мужские туфли в одном из магазинов по акционным ценам стоят ориентировочно 2 000-4 380 грн. Дополнительно стоит учесть:

рубашку — 799-2999 грн;

ремень — 350-959 грн;

галстук или бабочку — 139-945 грн.

Стрижка или укладка — это отдельная статья расходов. В барбершопах Киева цены колеблются от 400 до 1 200 грн, в зависимости от квалификации мастера и выбранной услуги. В других городах Украины стоимость обычно ниже, однако тоже зависит от салона и спроса в преддверии выпускного сезона.

Сколько стоят зал и банкет

Локация в 2026 году стала одним из ключевых факторов, которые формируют бюджет выпускного. Если платье, костюм, обувь или аксессуары можно заказать онлайн по относительно одинаковым для всей страны ценам, то банкет, аренда зала, транспорт, фото- и beauty-услуги напрямую зависят от города, спроса и формата празднования.

Аренда зала выросла в цене, что объясняется подорожанием, в частности, энергоносителей. В этом году базовый пакет, который обычно включает аренду локации, праздничный декор и фотозону, стоит примерно от 1 500 грн и выше, в зависимости от города и уровня заведения.

Питание в большинстве случаев оплачивается отдельно. Средний чек во время банкета сейчас составляет ориентировочно 2 000-4 000 грн на одного человека, в зависимости от меню, формата празднования и ресторана. В премиальных локациях полный пакет с программой, ведущим или диджеем и расширенным сервисом может стоить значительно дороже. Так, в частности, в Киеве или загородных комплексах отдыха вблизи столицы полный пакет выпускного этим летом может стоить от 7 000 до 15 000 грн на одного человека.

Фото на память: какие расценки на альбомы

К этой сумме стоит добавить и другие организационные расходы. Фокус выяснил, что в 2026 году фотоальбом для выпускного стоит от 128 до 1 750 грн, что зависит от студии и перечня услуг. Некоторые компании предлагают полный пакет с собственным фотографом и печатью альбомов. Другие занимаются только изготовлением фотокниг. В таком случае фотографа придется нанимать отдельно, а его услуги в среднем обойдутся примерно в 4 500 грн.

Еще одна традиционная статья расходов — символическая благодарность учителям. На нее родители закладывают в среднем 1 500 грн, хотя сумма может колебаться от 300 грн до 3 000 грн.

Сколько стоит отпраздновать выпускной в разных регионах Украины

Дороже всего выпускной обходится в мегаполисах, в частности в Киеве и Львове. Здесь ориентировочный чек на одного выпускника составляет 28 000-35 000 грн. Основные расходы формируют аренда банкетного зала или другой локации, услуги фотографов, видеооператоров, ведущих и beauty-мастеров.

В областных центрах, например в Полтаве, Житомире или Виннице, выпускной стоит дешевле. Ориентировочный чек составляет 18 000-24 000 грн на человека. Самые большие статьи расходов здесь также связаны с банкетом, арендой авто, фото- и видеосъемкой.

В прифронтовых городах, в частности в Харькове, Запорожье и Днепре, средний бюджет выпускного оценивают в 15 000-19 000 грн. Здесь часто выбирают более короткие и компактные форматы празднования. Вместо классических банкетных залов родители могут арендовать меньшие помещения с укрытием или ограничиваться камерным ужином.

В небольших городах и селах выпускной остается самым доступным. Ориентировочный бюджет составляет 9 000-13 000 грн на человека. Здесь ниже цены на услуги парикмахеров, визажистов, фотографов и аренду локаций.

Поэтому, по выводам Фокуса, собрать на выпускной девушку в этом году будет стоить в среднем более 32 тыс. грн. А парень отпразднует за 28-29 тыс. грн.

Напомним, в Киеве учебный год для школьников продлится до 29 мая. Выпускники смогут получить документы об образовании с 19 по 26 июня.