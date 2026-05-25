Витрати на випускний цього року зросли на понад 25%. Фокус підрахував середній бюджет на одяг, beauty-послуги, бенкет, фото- та відеозйомку, а також з'ясував, де найдорожче обійдеться прощання зі школою.

Батькам одного випускника 2026 року доведеться витратити на свято до 34 тис. грн. Такого висновку дійшли автори неофіційного дослідження Emporium. Підрахунки здійснювали на основі пошукових запитів та цінових пропозицій популярних магазинів, агентств та сервісів з організації святкувань. Фокус зробив власний розбір.

Скільки коштують сукня, взуття, б'юті-послуги для випускниці 2026 року

За даними дослідження, 2025 року середній чек витрат на випускний становив близько 27 350 грн. А 2026-го бюджет зріс на 25,4% і становить вже близько 34 тис. грн.

За спостереженнями Фокуса, реальна ціна залежить від того, де купувати вбрання, адже це найдорожча позиція у списку покупок до свята. В бутіках і ТРЦ ціни наступні:

у середньому сукня коштує 12 500 грн;

мінімальна ціна — 1 200 тис. грн;

верхня межа сягає 25 000 грн.

На маркетплейсах і в онлайн-магазинах коктейльні сукні можна знайти й дешевше за тисячу гривень:

бюджетний сегмент — приблизно 550–900 грн;

найдорожчі позиції сягають 6 999 грн.

Зазначимо, що українські бренди пропонують варіанти за 1 499–6 999 грн.

Придбати сукню на випускний можна за 1 499–6 999 грн Фото: Скриншот

На вторинному ринку розкид ще більший. Вживану випускну сукню в гарному стані можна знайти за 700–1 800 грн, але трапляються й оголошення за 10 000 грн. Окремий сегмент становлять брендові речі. Нові або вживані сукні J’amemme пропонують за 12 000–55 000 грн.

Вживані брендовані сукні продають за 55 000 грн Фото: Скриншот

Відчутною статтею витрат залишаються beauty-послуги. На сайтах оголошень можна відшукати майстра, який зробить макіяж або зачіску для випускного за 600–1 200 грн. А повний образ "зачіска + макіяж" в салоні Києва обійдеться приблизно від 1400-2 000 грн.

Вартість макіяжу на випускний коливається від 600 до 2 000 грн Фото: Скриншот

Ця категорія витрат подорожчала найбільше через зростання вартості професійної косметики, оренди місця у beauty-студіях, енергоносіїв і роботи майстрів.

Окремо треба рахувати аксесуари й взуття. Вартість прикрас для випускного стартує приблизно від сотні гривень. На маркетплейсах можна знайти недорогі намиста і за 70 грн. Українські бренди пропонують аксесуари дорожче — орієнтовно від 299 грн до 2 500 грн. За повний вечірній комплект з кольє, браслета і сережок, доведеться заплатити від 480 грн.

Українські бренди пропонують аксесуари за ціною від 299 грн Фото: Скриншот

Жіночі туфлі для святкового образу коштуватимуть від 750 до 4 195 грн. Звичайно, вартість залежить не лише від бренду взуття, але й запитів випускниці. Наразі багато онлайн-магазинів пропонують індивідуальне пошиття, що, звісно, відображається на ціні.

Образ випускника — скільки коштують костюм, взуття і барбершоп

Зібрати на випускний хлопця зазвичай дещо дешевше, адже у бюджеті немає витрат на макіяж, а аксесуари часто обмежуються ременем, краваткою чи метеликом. Годинник або інші прикраси купують не всі, тож ця стаття витрат не завжди є обов’язковою.

Мінімальна вартість чоловічого костюма на випускний 2026 року становить 2500- 3 000 грн, середня — близько 6 500 грн, а максимальна ціна сягає 12 000 грн.

Як і у випадку з сукнями, вартість костюма залежить від бренду, магазину, міста та сезону. На маркетплейсах можна знайти офіційні костюми як за 400 грн, так і за 20 000 21 000 грн, однак найбільше оголошень припадає на сегмент близько 5 000 грн.

Вживані костюми на випускний можна знайти за ціною від 400 грн Фото: скриншот

У спеціалізованих магазинах ціни вищі. Наприклад, чоловічі костюми можуть коштувати від 7 800 грн до 27 000 грн. Водночас частина салонів пропонує оренду. Це може бути вигідним варіантом для родин, які не планують купувати костюм для подальшого використання. Оренда обійдеться приблизно у 2 500–7 000 грн.

До костюма також потрібно додати взуття. Чоловічі туфлі в одному з магазинів за акційними цінами коштують орієнтовно 2 000–4 380 грн. Додатково варто врахувати:

сорочку — 799–2999 грн;

ремінь — 350–959 грн;

краватку або метелик — 139–945 грн.

Стрижка або укладка — це окрема стаття витрат. У барбершопах Києва ціни коливаються від 400 до 1 200 грн, залежно від кваліфікації майстра та обраної послуги. В інших містах України вартість зазвичай нижча, проте теж залежить від салону та попиту напередодні випускного сезону.

Скільки коштують зал і бенкет

Локація у 2026 році стала одним із ключових факторів, які формують бюджет випускного. Якщо сукню, костюм, взуття чи аксесуари можна замовити онлайн за відносно однаковими для всієї країни цінами, то банкет, оренда зали, транспорт, фото- та beauty-послуги напряму залежать від міста, попиту і формату святкування.

Оренда зали зросла в ціні, що пояснюється подорожчанням, зокрема, енергоносіїв. Цьогоріч базовий пакет, який зазвичай включає оренду локації, святковий декор і фотозону, коштує приблизно від 1 500 грн і вище, залежно від міста та рівня закладу.

Харчування у більшості випадків оплачується окремо. Середній чек під час бенкету нині становить орієнтовно 2 000-4 000 грн на одну людину, залежно від меню, формату святкування та ресторану. У преміальних локаціях повний пакет із програмою, ведучим чи діджеєм та розширеним сервісом може коштувати значно дорожче. Так, зокрема, в Києві чи заміських комплексах відпочинку поблизу столиці повний пакет випускного цього літа може коштувати від 7 000 до 15 000 грн на одну людину.

Фото на пам’ять: які розцінки на альбоми

До цієї суми варто додати й інші організаційні витрати. Фокус з’ясував, що у 2026 році фотоальбом для випускного коштує від 128 до 1 750 грн, що залежить від студії та переліку послуг. Деякі компанії пропонують повний пакет із власним фотографом і друком альбомів. Інші займаються лише виготовленням фотокниг. У такому разі фотографа доведеться наймати окремо, а його послуги в середньому обійдуться приблизно у 4 500 грн.

Фотограф на випускному може коштувати приблизно у 4 500 грн Фото: Pexels

Ще одна традиційна стаття витрат — символічна подяка вчителям. На неї батьки закладають у середньому 1 500 грн, хоча сума може коливатися від 300 грн до 3 000 грн.

Скільки коштує відсвяткувати випускний у різних регіонах України

Найдорожче випускний обходиться у мегаполісах, зокрема в Києві та Львові. Тут орієнтовний чек на одного випускника становить 28 000–35 000 грн. Основні витрати формують оренда банкетної зали або іншої локації, послуги фотографів, відеооператорів, ведучих і beauty-майстрів.

В обласних центрах, наприклад у Полтаві, Житомирі чи Вінниці, випускний коштує дешевше. Орієнтовний чек становить 18 000–24 000 грн на людину. Найбільші статті витрат тут також пов’язані з банкетом, орендою авто, фото- та відеозйомкою.

У прифронтових містах, зокрема в Харкові, Запоріжжі та Дніпрі, середній бюджет випускного оцінюють у 15 000–19 000 грн. Тут часто обирають коротші та компактніші формати святкування. Замість класичних банкетних залів батьки можуть орендувати менші приміщення з укриттям або обмежуватися камерною вечерею.

У невеликих містах і селах випускний залишається найдоступнішим. Орієнтовний бюджет становить 9 000–13 000 грн на людину. Тут нижчі ціни на послуги перукарів, візажистів, фотографів і оренду локацій.

Тож, за висновками Фокуса, зібрати на випускний дівчину цього року коштуватиме в середньому понад 32 тис. грн. А хлопець відсвяткує за 28-29 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві навчальний рік для школярів триватиме до 29 травня. Випускники зможуть отримати документи про освіту з 19 до 26 червня.