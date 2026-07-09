В Одесі відбувся розкішний випускний студентів МГУ: церемонію провели в оперному театрі (відео)

9 липня в Одесі відбувся масштабний випускний студентів Міжнародного гуманітарного університету, для проведення якого обрали одну з найвідоміших культурних локацій міста — Одеський національний академічний театр опери та балету. Участь в урочистостях взяли сотні випускників у традиційних академічних мантіях і капелюхах.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, перед початком церемонії площа біля Одеської опери була заповнена випускниками, які збиралися на святковий захід. На оприлюднених відео видно сотні студентів у мантіях, які фотографувалися біля театру, після чого розпочалася офіційна частина випускного. Згодом урочистості продовжилися у великій залі театру, де, судячи з опублікованих кадрів, були зайняті практично всі місця.

Що відомо про Міжнародний гуманітарний університет в Одесі

Міжнародний гуманітарний університет — приватний заклад вищої освіти в Одесі, заснований 20 серпня 2002 року. Перший набір студентів у 2003 році складав лише близько 100 осіб, однак нині в університеті та його коледжах навчаються понад 3,5 тисячі студентів.

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Заклад має IV рівень акредитації та готує фахівців за 17 спеціальностями. До його структури входять факультети права та економіки, медицини, стоматології, кібербезпеки, програмної інженерії, менеджменту, туризму, лінгвістики, мистецтва та дизайну, а також фаховий і медичний коледжі. В університеті працюють аспірантура, докторантура, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій, а також видаються власні наукові фахові журнали.

Міжнародний гуманітарний університет був заснований Сергієм Ківаловим та одеським бізнесменом Аднаном Ківаном. Нині заклад функціонує як приватний університет, а його ректором є Костянтин Громовенко.

Варто зауважити, що ім'я Сергія Ківалова неодноразово фігурувало у гучних політичних скандалах. Зокрема, він є співавтором закону Ківалова—Колесніченка, а у 2026 році "Схеми" повідомили про ймовірне фінансування Росією його просування.

Раніше Фокус розповідав, що цьогорічні випускні суттєво подорожчали: середній бюджет на святкування зріс більш ніж на 25% і сягнув близько 34 тисяч гривень на одного випускника. Найбільше коштів батьки витрачають на святкове вбрання, банкет, фото- й відеозйомку, а також beauty-послуги, причому найдорожче випускний обходиться у Києві та Львові.

Крім того, у червні під час випускного в місті Копичинці на Тернопільщині виник мовний скандал через пісню Монатика "Батькам", у фіналі якої пролунало кілька фраз російською мовою. Після суспільного резонансу місцева влада розпочала службове розслідування, а виконком міської ради ухвалив рішення про мораторій на використання російської мови у публічному просторі громади.