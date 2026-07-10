В Затоке военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку, — соцсети (видео)

Ветеран АТО и действующий военнослужащий Сил обороны Украины попросил выключить российскую песню, которая звучала в заведении общественного питания в Затоке Одесской области, сообщили в сети. В ответ мужчину сильно избили арматурой. На видео с места событий показали окровавленного пострадавшего и фрагмент мелодии, которую хотели слушать жители Затоки.

Об избиении военного в Затоке стало известно днём 10 июля. Информация об инциденте появилась, в частности, в Telegram-канале "Одесса Инфо" и других источниках. После просьбы выключить музыку страны-агрессора на ветерана набросился неизвестный мужчина. В результате пострадавший получил серьёзные травмы и находится на стационарном лечении. На видео из сети видно фото военного с окровавленными руками, головой и ногами. Также есть фрагмент песни, которую пришлось слушать человеку после фронта на российско-украинской войны.

В сети рассказали, что произошло с ветераном и военнослужащим. Выяснилось, что после просьбы выключить русскую музыку неизвестный мужчина сначала ударил его электронагревателем, а затем взял в руки арматуру. В сообщениях не указано название заведения, в котором слушали российскую музыку. Также пока неизвестно имя пострадавшего военного и не указано имя нападавшего. На двух фото видны травмы: забинтованный нос и голова. Согласно данным канала, он получил сотрясение мозга, у него ранение головы, сломанный нос и рука, травмированное лицо, на которое наложили швы.

Відео дня

Фрагмент мелодии, которую ветеран просил выключить, — это отрывок из песни "Тишина спасает" проекта Ruvson. На странице исполнителя в Instagram указано, что он из Украины, но все посты — исключительно на русском языке. Кроме того, на YouTube-канале указано, что он поёт из США. Как зовут исполнителя, у которого 100 тыс. подписчиков и 17 млн просмотров, и как он выглядит на самом деле, неизвестно.

Скандал с русским языком — подробности об исполнителе в Instagram Фото: Скриншот

Скандал с русским языком — подробности об исполнителе на YouTube Фото: Скриншот

Скандал с русским языком — подробности избиения военнослужащего

На странице Facebook публика "Черный список Одесса" были опубликованы дополнительные сведения об избиении военнослужащего в Затоке. В сообщении администраторов публика указано, что инцидент произошел 4 июля. Также приводится подробность: нападавший не просто избивал арматурой, а душил ею военного, и это происходило на глазах у двух детей. При этом называется вероятное имя нападавшего, которого местные жители знают как фигуранта уголовных дел о нападениях на людей. Кроме того, приводится информация, полученная, как уверяют, от жены пострадавшего, которого зовут Сергей. По её словам, Сергей находится на стационарном лечении в городе Овидиополь. Женщина жалуется на полицию Белгород-Днестровского района, которая, по её мнению, якобы пытается "замять дело", не опросила свидетелей и поручила расследование сотруднику без опыта.

Скандал вокруг русского языка — подробности избиения военнослужащего в Затоке Фото: Скриншот

В офисе языкового омбудсмена пока не отреагировали на избиение военнослужащего в Одессе из-за использования русского языка. Кроме того, нет реакции со стороны ГУ Нацполиции Одесской области.

Отметим, что Фокус писал о других скандалах, связанных с использованием русского языка в публичном пространстве. Один из случаев произошел на выпускном вечере в населенном пункте в Тернопольской области. В сети опубликовали видео, на котором дети танцуют прощальный танец с родителями и учителями, а на фоне звучат фразы на русском языке из песни Монатика. На инцидент отреагировали должностные лица: они заявили, что проведут служебное расследование, чтобы выяснить, как это произошло.

Напоминаем, что в мае в Днепре разразился языковой скандал: в нем фигурировали учительница элитной гимназии и школьница.