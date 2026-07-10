У Затоці військового побили арматурою за прохання вимкнути російську музику, — соцмережі (відео)

Ветеран АТО та чинний військовослужбовець Сил оборони України попросив вимкнути російську пісню, яка лунала закладі харчування у Затоці Одеської області, розповіли у мережі. У відповідь чоловіка сильно побили арматурою. На відео з місця подій показали скривавленого потерпілого та фрагмент мелодії, яку хотіли слухати мешканці Затоки.

Про побиття військового в Затоці стало відомо вдень 10 липня. Інформація про інцидент з'явилась, зокрема, у Telegram-каналі "Одеса Інфо" та інших. Після прохання вимкнути музику країни агресора на ветерана накинувся невідомий чоловік. В підсумку пострааждалий отримав серйозні травми та перебуває на стаціонарному лікуванні. На відео з мережі є фото військового, у якого закривавлені руки, голова та ноги. Також чути фрагмент пісні, яку довелось слухати людині після перебування на фронті російсько-української війни.

У мережі розповіли, що сталось з ветераном та військовим. З'ясувалось, що після прохання вимкнути російську музику невідомий чоловік спершу вдарив його електропіччю, а потім взяв до рук арматуру. У повідомленнях не вказано назву закладу, у якому слухали російську музику. Також поки невідоме ім'я постраждалого військового та не вказували ім'я нападника. На двох фото бачимо травми: забинтований ніс та голова. Згідно з даними каналу, він отримав струс мозку, є поранення голови, зламаний ніс та рука, травмоване обличчя, на яке наклали шви.

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Фрагмент мелодії, яку просив вимкнути ветеран, — це після "Тишина спасает" проєкту Ruvson. На сторінці Instagram виконавця вказано, що він з України, але усі дописи — виключно російською мовою. Крім того, у YouTube-каналі — інформація, що він співає з США. Як звати виконавця, який має 100 тис. підписників та 17 млн переглядів, та як він виглядає насправді, не відомо.

Скандал з російською мовою — деталі про виконавця в Instagram Фото: Скриншот

Скандал з російською мовою — деталі про виконавця в youTube Фото: Скриншот

Скандал з російською мовою — деталі побиття військового

На сторінці Facebook пабліку "Чорний список Одеса" надали додаткові відомості про побиття військового в Затоці. У дописі адміністраторів пабліку вказано. що бійка сталась 4 липня. Наводиться деталь: нападник не просто бив арматурою, а душив нею військового, і це відбувалось на очах двох дітей.Також є ім'я можливого нападника, якого місцеві жителі знають як фігуранта кримінальних проваджень щодо нападів на людей. Крім того, переповідається інформація, отримана, як запевняють, від дружини потерпілого, якого звуть Сергій. З її слів, Сергій перебуває на стаціонарному лікуванні у місті Овідіополь. Жінка поскаржилась на поліцію Білгород-Дністровського району, яка, на її думку, начебто намагається "зам'яти справу", не опитала свідків та доручила розслідування працівнику без досвіду.

Скандал з російською мовою — деталі побиття військового у Затоці Фото: Скриншот

У офісі мовного омбудсмена поки не відреагували на побиття військового в Одесі через російську мову. Крім того, немає реакції ГУ Нацполіції Одеської області.

Зазначимо, Фокус писав про інші скандали через російську мову у публічному просторі. Один з випадків стався на випускному вечорі у населеному пункті у Тернопільській області. У мережі опублікували відео, на якому діти танцювали прощальний танок з батьками та вчителями, а на тлі лунають фрази російською мовою з пісні Монатіка. На подію відреагували посадові особи: заявили, що проведуть службове розслідування, як таке сталось.

Нагадуємо, у травні стався мовний скандал у Дніпрі: у скандалі фігурувала вчителька елітної гімназії та школярка.