Разрушительный ливень во Львове: на дороге фонтаны, молнии ударяют в телебашню (видео)

Во вторник, 14 июля, на Львов обрушилась непогода, которая уже вызвала серьезные проблемы на городских дорогах. Некоторые улицы в центре города стали непроезжими.

О ливне и затопленных улицах сообщают местные группы в соцсетях. Из-за чрезмерного количества осадков городская инфраструктура местами не справляется с потоками воды, превращая улицы в настоящие реки.

Во Львове улицы оказались под водой

Проливной дождь привёл к значительным подтоплениям. В различных районах Львова ливневые коллекторы из-за большого объёма воды начали работать в реверсном режиме, в результате чего на дороге появились "фонтаны" прямо посреди проезжей части.

Наиболее критическая ситуация в настоящее время наблюдается на улице Выговского. Там уровень воды поднялся настолько, что легковым автомобилям приходится двигаться очень осторожно. Водителей призывают быть максимально осторожными, выбирать альтернативные маршруты для объезда затопленных участков и, по возможности, переждать непогоду.

Відео дня

Кроме того, жители города сообщают, что по улицам Туган-Барановского и Лычаковской уже практически невозможно проехать, а вода уже начала заливать подъезды.

На Львов обрушился сильный ливень

Кроме того, во Львове фиксируются перепады освещенности и напряжения. Также было зафиксировано, как молнии ударяют в телебашню на Замковой горе.

Сегодня во Львовской области прогнозировали кратковременные дожди, грозы и тёплую погоду.

Между тем синоптики сообщали, что в Украине ожидается период дождей и гроз, после чего снова наступит жара.

А над Россией столкнулись два мощных циклона, которые вызвали ураганы и ливни с градом.