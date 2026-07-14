Руйнівна злива у Львові: на дорозі фонтани, блискавки б'ють у телевежу (відео)

У вівторок, 14 липня, Львів накрила негода, яка вже спричинила серйозні проблеми на міських автошляхах. Деякі вулиці у центрі міста стали непроїзними.

Про зливу та затоплені вулиці повідомляють місцеві пабліки. Через надмірну кількість опадів міська інфраструктура подекуди не справляється з потоками води, перетворюючи вулиці на справжні річки.

У Львові залило вулиці

Рясна злива призвела до значних підтоплень. У різних районах Львова зливові колектори через великий об'єм води почали працювати у реверсному режимі тому на дорозі з'явились "фонтани" прямо посеред дорозі.

Найбільш критична ситуація наразі спостерігається на вулиці Виговського. Там рівень води піднявся настільки, що легковим авто доводиться рухати дуже обережно. Водіїв закликають бути максимально обережними, обирати альтернативні маршрути для об'їзду затоплених ділянок та за можливості перечекати негоду.

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Також містяни повідомляють, що вже майже неможливо проїхати вулицями Туган-Барановського та Личаківською, а вода вже почала заливати під'їзди.

Львів накрила потужна злива

Окрім того, фіксують перепади світла та напруги у Львові. Також було зафіксовано, як блискавки б'ють у телевежу на Замковій горі.

Сьогодні на Львівщині прогнозували короткочасні дощі, грози та теплу погоду.

Тим часом синоптики повідомляли, що в Україні очікується період дощів та гроз, після чого повернеться спека.

А над Росією зійшлися два потужні циклони, які спровокували урагани та зливи із градом.