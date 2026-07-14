Штрафы для родителей и директоров: Рада готовит меры ответственности за опасные интернет-челленджи

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15395 и № 15396, предусматривающие новые механизмы противодействия опасным интернет-челленджам. Документы предлагают ввести штрафы для родителей, ответственность для руководителей школ и новые обязанности для педагогов.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты".

Законопроект № 15395 предлагает внести изменения в законы "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", а № 15396 — в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Их цель — создать правовые механизмы для выявления и пресечения деструктивных интернет-трендов, которые могут угрожать жизни, здоровью или достоинству детей.

В документах дается определение "деструктивного интернет-тренда (игры)" как массовой модели поведения в сети, побуждающей учащихся к опасным действиям. Директора школ должны организовывать мероприятия по выявлению и пресечению участия детей в таких трендах, а учителя — проводить разъяснительную работу и сообщать руководству о подобных случаях. Также предлагается запретить использование территории школы и её официальных ресурсов для создания и распространения контента с опасными челленджами.

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Законопроект № 15396 предлагает дополнить КоАП новой статьёй 173-3. За привлечение или принуждение к участию в деструктивных играх предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы. Если такие действия совершат дети до 16 лет, аналогичную ответственность будут нести их родители.

Кроме того, предлагается установить ответственность руководителей учебных заведений за сокрытие таких случаев. За несообщение в полицию об участии учащихся в опасных трендах им может грозить штраф от 1700 до 3400 гривен или исправительные работы.

Законопроект также поручает Министерству образования и науки подготовить методические рекомендации для педагогов по выявлению таких угроз и реагированию на них. Инициаторы документов отмечают, что их цель — повысить уровень защиты детей в цифровой среде и предоставить школам законные инструменты для противодействия опасным онлайн-играм

Напомним, в октябре Верховная Рада одобрила поправки к государственному бюджету на 2026 год, которые, в частности, предусматривают повышение заработной платы преподавателям и научно-педагогическим работникам высших учебных заведений. По словам инициатора поправок Сергея Бабака, рассматриваются два варианта: повышение на 30% с января и ещё на 20% с сентября или увеличение на 30% с января, а с 1 сентября — до уровня трёх минимальных заработных плат.

Также ранее сообщалось о том, как менялся средний уровень заработной платы педагогов в последние годы.