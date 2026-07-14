Штрафи для батьків та директорів: Рада готує відповідальність за небезпечні інтернет-челенджі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №15395 і №15396, які передбачають нові механізми протидії небезпечним інтернет-челенджам. Документи пропонують запровадити штрафи для батьків, відповідальність для керівників шкіл та нові обов’язки для педагогів.

Про це йдеться у матеріалі "Судово-юридичної газети".

Законопроєкт №15395 пропонує внести зміни до законів "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту", а №15396 — до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їхня мета — створити правові механізми для виявлення та припинення деструктивних інтернет-трендів, які можуть загрожувати життю, здоров’ю або гідності дітей.

Документи вводять визначення "деструктивного інтернет-тренду (гри)" як масової поведінкової моделі в мережі, що спонукає учнів до небезпечних дій. Директори шкіл мають організовувати заходи з виявлення та припинення участі дітей у таких трендах, а вчителі — проводити роз’яснювальну роботу та повідомляти керівництво про подібні випадки. Також пропонується заборонити використовувати територію школи та її офіційні ресурси для створення й поширення контенту з небезпечними челенджами.

Відео дня

Законопроєкт №15396 пропонує доповнити КУпАП новою статтею 173-3. За залучення або примушування до участі в деструктивних іграх передбачають штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи. Якщо такі дії вчинять діти до 16 років, аналогічну відповідальність нестимуть їхні батьки.

Окремо пропонується встановити відповідальність для керівників навчальних закладів за приховування таких випадків. За неповідомлення поліції про участь учнів у небезпечних трендах їм може загрожувати штраф від 1700 до 3400 гривень або виправні роботи.

Законопроєкт також доручає Міністерству освіти і науки підготувати методичні рекомендації для педагогів щодо виявлення та реагування на такі загрози. Ініціатори документів зазначають, що їхня мета — підвищити рівень захисту дітей у цифровому середовищі та надати школам законні інструменти для протидії небезпечним онлайн-іграм

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету на 2026 рік, які, зокрема, передбачають підвищення зарплат викладачам і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти. За словами ініціатора поправок Сергія Бабака, розглядають два варіанти: підвищення на 30% із січня та ще на 20% із вересня або збільшення на 30% із січня, а з 1 вересня — до рівня трьох мінімальних заробітних плат.

Також раніше повідомлялося, як змінювався середній рівень зарплат педагогів протягом останніх років.