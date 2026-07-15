Коридоры безопасности: нардеп рассказал о перспективах возобновления гражданской авиации в Украине

По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимира Крейденко, речь может идти об отдельных маршрутах, которые должны быть согласованы с военными.

Владимир Крейденко, народный депутат от партии "Слуга народа", в эфире программы "Вечер.LIVE" заявил, что готов сотрудничать с новым министром развития общин и территорий в вопросе открытия гражданской авиации в Украине.

"Если придет новый министр, я готов работать с ним, чтобы у нас заработала гражданская авиация. Опыт есть, нужно согласовать с военными, с "Украэрорухом" нужно проработать маршруты. Возможно, не стоит открывать всё небо, а создать коридоры безопасности для гражданской авиации", — сказал Крейденко.

Он рассказал, что при министерстве уже работает специальная рабочая группа с участием военных, представителей "Украэроруха", экспертов и должностных лиц. Однако Крейденко подчеркнул, что сейчас нужны не только совещания, но и конкретная "дорожная карта" и практические шаги для возобновления полетов.

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Несколько дней назад народный депутат уже говорил о том, что в Украине могут возобновить работу гражданской авиации в течение 3–5 месяцев при условии обеспечения необходимых мер безопасности.

По его словам, в государственном бюджете предусмотрены средства на поддержку функционирования аэропортов и персонала, обслуживающего инфраструктуру.

"Если команда создаст условия безопасности и разработает меры по обеспечению безопасности именно этих аэропортов, то я думаю, что в течение трёх-пяти месяцев мы сможем возобновить работу гражданской авиации. И люди смогут пользоваться услугами наших отечественных авиакомпаний, путешествуя за границу", — сказал Крейденко.

При этом народный депутат отказался комментировать техническое состояние украинских аэропортов. По его словам, эта информация может быть использована врагом.

Напомним, в марте вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба заявил, что в Украине началась подготовка к возобновлению работы аэропортов. Тогда сообщалось о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой предложений для руководства министерства по возобновлению полётов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины.

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