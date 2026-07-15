Коридори безпеки: нардеп розповів про перспективи відновлення цивільної авіації в Україні

За словами заступника голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка, це можуть бути окремі маршрути, які мають погодити військові.

Володимир Крейденко, народний депутат від "Слуги народу", в ефірі "Вечір.LIVE" заявив, що готовий працювати з новим міністром розвитку громад і територій над відкриттям цивільної авіації в Україні.

"Якщо прийде новий міністр, я готовий з ним працювати, щоб у нас відкрилася цивільна авіація. Досвід є, з військовими треба погодити, з "Украерорухом" треба відпрацювати маршрути. Можливо, не все небо відкривати, а створити коридори безпеки для цивільної авіації", — сказав Крейденко.

Він розповів, що при Міністерстві вже працює спеціальна робоча група за участю військових, представників "Украероруху", експертів і посадовців. Але Крейденко наголосив, що наразі потрібні не лише наради, а й конкретна дорожня карта та практичні кроки для відкриття польотів.

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Кілька днів тому нардеп вже говорив про те, що в Україні можуть відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців за умови створення необхідних безпекових умов.

За його словами, у державному бюджеті закладені кошти на підтримку функціонування аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру.

"Якщо команда буде і підготують безпекові умови, і розроблять, як забезпечити безпеку саме цих аеропортів, то я думаю, що протягом трьох-п'яти місяців ми можемо запустити цивільну авіацію. І люди зможуть користуватися нашими вітчизняними авіакомпаніями, подорожуючи за кордон", — казав Крейденко.

При цьому нардеп відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів. За його словами, ця інформація може бути використана ворогом.

Нагадаємо, у березні віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. Тоді повідомлялося про створення спеціальної робочої групи, яка буде займатися розробкою пропозицій для керівництва міністерства щодо відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України.

Фокус розбирався, чи реально запустити польоти під час війни та і чому навіть після її завершення літаки не піднімуться одразу,