Слушал российскую музыку и угрожал пистолетом: экс-судье из Киева объявили о подозрении

Бывший судья Шевченковского районного суда Киева в отставке подозревается в хулиганстве с применением оружия.

Об объявлении соответствующего подозрения экс-судье сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие выяснило, что в начале мая этого года мужчине, который на тот момент был действующим служителем Фемиды, сделали замечание после того, как он вечером в машине громко слушал российскую музыку возле детской площадки.

Фото: Офис генерального прокурора

"На замечание судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины и начал конфликт. Во время ссоры он получил огнестрельное оружие, демонстративно привел его в боевую готовность и направил в сторону оппонентов. При этом по просьбе людей успокоиться он не реагировал", — говорится в заявлении.

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Один из присутствовавших мужчин повалил судью на землю, чтобы забрать оружие, однако тот успел трижды неприцельно выстрелить, создав реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находились рядом и были свидетелями конфликта.

Имени бывшего судьи официальные органы не называют.

Напомним, два дня назад ВАКС приговорил бывшего народного депутата к 15 годам заключения с конфискацией имущества. СМИ пишут, что речь идет об Андрее Деркаче, который сейчас является губернатором Астраханской области.

Также сообщалось, что экс-еомбригу 155-й бригады Станиславу Лучанову и его подчиненным объявлено о подозрении в убийстве гражданских.