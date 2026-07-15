Слухав російську музику та погрожував пістолетом: екссудді з Києва оголосили про підозру

Колишній суддя Шевченківського районного суду Києва у відставці підозрюється у хуліганстві із застосуванням зброї.

Про оголошення відповідної підозри колишньому судді повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство з’ясувало, що на початку травня цього року чоловікові, який на той момент був діючим суддею, зробили зауваження після того, як він увечері в машині голосно слухав російську музику біля дитячого майданчика.

Фото: Офіс генерального прокурора

"На зауваження суддя відреагував нецензурною лайкою, вийшов з машини й розпочав конфлікт. Під час сварки він дістав вогнепальну зброю, демонстративно привів її в бойову готовність і направив у бік опонентів. При цьому на прохання людей заспокоїтися він не реагував", — йдеться у заяві.

Один із присутніх чоловіків повалив суддю на землю, щоб відібрати зброю, однак той встиг тричі неприцільно вистрілити, створивши реальну загрозу життю та здоров’ю людей, які перебували поруч і були свідками конфлікту.

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Офіційні органи не називають імені колишнього судді.

Нагадаємо, два дні тому ВАКС засудив колишнього народного депутата до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. ЗМІ повідомляють, що йдеться про Андрія Деркача, який наразі обіймає посаду губернатора Астраханської області.

Також повідомлялося, що колишньому заступнику командира 155-ї бригади Станіславу Лучанову та його підлеглим оголошено про підозру у вбивстві цивільних осіб.