15 років ув'язнення та конфіскація майна: ВАКС виніс вирок екснардепу за держзраду

Народний депутат Верховної Ради III–IX скликань визнаний винним у державній зраді та незаконному збагаченні.

13 липня 2026 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) засудила його до 15 років позбавлення волі, повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Його визнано винним у отриманні у 2020 році $567 тисяч від російської розвідки за підривну діяльність проти України, зокрема за її дискредитацію на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин з США, а також ускладнення інтеграції України до ЄС та НАТО.

Фото: НАБУ

"Вироком суду особу визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 та ст. 368-5 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування строком на три роки з конфіскацією всього майна, що належить йому на правах приватної власності", — йдеться в заяві.

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Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня його оголошення, якщо його не буде оскаржений в апеляційному порядку.

Офіційні органи не називають імені, але, як повідомляють ЗМІ, зокрема "РБК-Україна", мова йде про Андрія Деркача, який виїхав до Росії і зараз обіймає посаду губернатора Астраханської області.

Фото: З відкритих джерел

Андрій Деркач: чим прославився

Деркач — уродженець Дніпра та син колишнього голови Служби безпеки України (1998–2001) Леоніда Деркача. Після закінчення у 1993 році Академії Міністерства безпеки Росії (нині — Академія ФСБ) Андрій Деркач обіймав високі посади в Україні. Наприклад, у 1990-х роках він працював у СБУ, був радником екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова, якого звинувачують у зраді, а в 1998 році пройшов до Верховної Ради від блоку "Трудова Україна" і відтоді переобирався до кожного скликання. У 2007 році він балотувався від "Партії регіонів", з 2014-го — позафракційний депутат.

У різні періоди Деркач очолював національну компанію "Енергоатом" та державний концерн "Укратомпром".

"Плівки Деркача"

Його ім’я широко пролунало у травні 2020 року, коли він опублікував серію записів телефонних розмов, датованих 2015–2016 роками, між, як він стверджував, п'ятим президентом України Петром Порошенком та на той момент віцепрезидентом США Джо Байденом. Записи отримали назву "плівки Деркача" і серйозно підірвали позиції Порошенка.

Також він висував звинувачення щодо втручання колишнього керівництва американського посольства у справи України, а також щодо втручання НАБУ у президентські вибори у США у 2016 році з метою не допустити перемоги Дональда Трампа.

Після цього США назвали Деркача прямим агентом Росії в Україні, який впливав на вибори у Штатах.

"Записи Деркача", за даними США, були використані під час виборчої кампанії в країні.

У березні 2021 року депутат оприлюднив нову серію записів — це була розмова Порошенка, Клімкіна та Ворушиліна щодо справи "ПриватБанку". У квітні того ж року Деркач заявив, що на нього нібито готувався замах. Він стверджував, що в Україну прибула група з дев’яти осіб, більшість із яких — громадяни Великої Британії, які готують план вбивства.

Кримінальне провадження проти Андрія Деркача

У червні 2022 року СБУ викрила Деркача у створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати ЗС РФ захоплювати населені пункти України. Служба безпеки призупинила діяльність мережі та затримала екс-помічника народного депутата Ігоря Колесникова.

У тому ж році, у вересні, НАБУ та САП повідомили Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що протягом 2019–2022 років він отримав щонайменше 567 тис. доларів від російських правоохоронних та розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. Також НАБУ оголосило його в розшук.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив парламентарія українського громадянства, після чого Верховна Рада припинила його повноваження.

У вересні 2024 року губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін після перемоги на виборах призначив Андрія Деркача членом Ради Федерації. Наразі сенатор є членом комітету з питань оборони та безпеки.

На думку політолога Петра Олещука, публічне вивищення в РФ українського зрадника — це сигнал новому поколінню російських агентів, які зараз можуть перебувати на території України.

Нагадаємо, Андрій Деркач отримав звання Героя Росії.