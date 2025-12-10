Обвинувачений у держзраді Андрій Деркач став Героєм Росії

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який після втечі з країни став у Росії сенатором від Астраханської області, окрім високої посади отримав і не менш високу нагороду за свою діяльність.

Виявилося, що в РФ йому вручили звання "Героя Росії". На це звернуло увагу видання "Коммерсант", вивчаючи список володарів "Золотої Зірки", яких на пленарному засіданні Ради Федерації вітали 10 грудня на честь минулого Дня Героїв Вітчизни.

Публічно про присвоєння цієї нагороди зраднику України не повідомлялося. Нічого про нагороду не говорить і Деркач. У його Telegram-каналі — критика Зеленського, кремлівські наративи і повна підтримка дій російської влади.

Андрій Деркач: чим прославився

Деркач — уродженець Дніпра і син колишнього голови Служби безпеки України (1998–2001) Леоніда Деркача. Після закінчення в 1993 році Академії Міністерства безпеки Росії (зараз — Академія ФСБ) Андрій Деркач обіймав високі посади в Україні. Наприклад, у 1990-х він працював у СБУ, був радником експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, якого звинувачували у зраді, а 1998 року пройшов до Верховної ради від блоку "Трудова Україна" і відтоді переобирався до кожного скликання. У 2007 році він балотувався від "Партії регіонів", з 2014-го — позафракційний депутат.

У різний час Деркач керував національною компанією "Енергоатом" і державним концерном "Укратомпром".

Деркач був депутатом Верховної Ради кількох скликань Фото: Андрій Деркач / Фейсбук

"Плівки Деркача"

Його ім'я широко прогриміло в травні 2020 року, коли він опублікував серію записів телефонних розмов, датованих 2015–2016 роками, між, як він стверджував, п'ятим президентом України Петром Порошенком і на той момент віцепрезидентом США Джо Байденом. Записи отримали назву "плівки Деркача" і серйозно вдарили по становищу Порошенка.

Також він висував звинувачення про втручання колишнього керівництва американського посольства у справи України, і про втручання НАБУ в президентські вибори у США в 2016 році, з метою не допустити перемоги Дональда Трампа.

Після цього США назвали Деркача прямим агентом Росії в Україні, який впливав на вибори у Штатах.

"Плівки Деркача", за даними Штатів, були використані під час виборчої кампанії в країні.

У березні 2021 року депутат оприлюднив нову порцію записів — це була розмова Порошенка, Клімкіна та Ворушиліна у справі "ПриватБанку". У квітні того ж року Деркач заявив, що на нього нібито готувався замах. Він стверджував, що в Україну прибула група з дев'яти осіб, більшість із яких громадяни Великої Британії, які готують план для вбивства.

У червні 2022 року СБУ викрила Деркача на створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати ЗС РФ захоплювати населені пункти України. Служба безпеки призупинила діяльність мережі та затримала експомічника народного депутата Ігоря Колесникова.

Того ж року у вересні НАБУ і САП повідомили Андрію Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що протягом 2019–2022 років він отримав щонайменше $567 тис. від російських правоохоронних і розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. Також НАБУ оголосило його в розшук.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив парламентарія українського громадянства, після чого Верховна Рада припинила його повноваження.

У вересні 2024 року губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін після перемоги на виборах делегував Андрія Деркача до Ради Федерації. Зараз сенатор є членом комітету з оборони та безпеки.

На думку політолога Петра Олещука, публічне піднесення в РФ українського зрадника — сигнал новому поколінню російських агентів, які зараз можуть перебувати на території України.