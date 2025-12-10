Обвиняемый в госизмене Андрей Деркач стал Героем России

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который после побега из страны стал в России сенатором от Астраханской области, кроме высокого поста получил и не менее высокую награду за свою деятельность.

Оказалось, что в РФ ему вручили звание "Героя России". На это обратило внимание издание "Коммерсант", изучая список обладателей "Золотой Звезды", которых на пленарном заседании Совета Федерации поздравляли 10 декабря в честь минувшего Дня Героев Отечества.

Публично о присвоении этой награды предателю Украины не сообщалось. Ничего о награде не говорит и Деркач. В его Telegram-канале — критика Зеленского, кремлевские нарративы и полная поддержка действий российской власти.

Андрей Деркач: чем прославился

Деркач – уроженец Днепра и сын бывшего главы Службы безопасности Украины (1998–2001) Леонида Деркача. После окончания в 1993 году Академии Министерства безопасности России (сейчас — Академия ФСБ) Андрей Деркач занимал высокие посты в Украине. Например, в 1990-х он работал в СБУ, был советником экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, обвиняемого в измене, а в 1998 году прошел в Верховную раду от блока "Трудовая Украина" и с тех пор переизбирался в каждый созыв. В 2007 году он баллотировался от "Партии регионов", с 2014-го — внефракционный депутат.

Відео дня

В разное время Деркач руководил национальной компанией "Энергоатом" и государственным концерном "Укратомпром".

Деркач был депутатом Верховной Рады нескольких созывов Фото: Андрей Деркач / Фейсбук

"Пленки Деркача"

Его имя широко прогремело в мае 2020 года, когда он опубликовал серию записей телефонных разговоров, датированных 2015–2016 годами, между, как он утверждал, пятым президентом Украины Петром Порошенко и на тот момент вице-президентом США Джо Байденом. Записи получили название "пленки Деркача" и серьезно ударили по положению Порошенко.

Также он выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, и о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.

После этого США назвали Деркача прямым агентом России в Украине, который влиял на выборы в Штатах.

"Пленки Деркача", по данным Штатов были использованы во время избирательной кампании в стране.

В марте 2021 года депутат обнародовал новую порцию записей — это был разговор Порошенко, Климкина и Ворушилина по делу "ПриватБанка". В апреле того же года Деркач заявил, что на него якобы готовилось покушение. Он утверждал, что в Украину прибыла группа из девяти человек, большинство из которых граждане Великобритании, которые готовят план для убийства.

В июне 2022 года СБУ разоблачила Деркача на создании частных охранных компаний, которые должны были помогать ВС РФ захватывать населенные пункты Украины. Служба безопасности приостановила деятельность сети и задержала экс-помощника народного депутата Игоря Колесникова.

В том же году в сентябре НАБУ и САП сообщили Андрею Деркачу о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Следствие установило, что в течение 2019–2022 годов он получил не менее $567 тыс. от российских правоохранительных и разведывательных органов за подрывную деятельность против Украины. Также НАБУ объявило его в розыск.

В 2023 году президент Владимир Зеленский лишил парламентария украинского гражданства, после чего Верховная Рада прекратила его полномочия.

В сентябре 2024 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после победы на выборах делегировал Андрея Деркача в Совет Федерации. Сейчас сенатор является членом комитета по обороне и безопасности.

По мнению политолога Петра Олещука, публичное возвышение в РФ украинского предателя — сигнал новому поколению российских агентов, которые сейчас могут находиться на территории Украины.