Пленки Деркача: нардеп опубликовал запись разговора Порошенка, Климкина и Ворошулина (видео)

Человек с голосом, похожим на экс-президента, объяснял в разговоре, как решить вопрос с нотариусами, которые отказывались браться за дело "Приватбанка".

Народный депутат Андрей Деркач через издание "Страна" передал очередную запись разговоров. В них якобы принимал участие экс-президент Украина Петр Порошенко, бывший глава МИД Андрей Климкин и глава фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина.

Запись якобы датирована 19 декабря 2016 года. Перед этим у 5 президента состоялся разговор с Джо Байденом, который в 2016 году возглавлял администрацию президента США. В аудиозаписи люди с похожими голосами на голос Порошенко, Климкина, Ворушилина и ряда других неизвестных людей общаются на тему национализации "Приватбанка". По словам Деркача, это еще одно доказательство того, что банк был национализирован с нарушением закона и "по беспределу".

Порошенко Костя, я знаю, что уже получили, смотрят балансы… но если у тебя возникают проблемы, когда они сутки не могут подписать в Днепропетровске нотариуса…

Ворушилин:… (неразборчиво)… они потеряли где-то два часа… (неразборчиво)… мы наверстаем это, проблема в том… (неразборчиво) все это надо разворачивать…

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Штапаку и скинь с себя "на" пробел "*уй" с себя эту *уйню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку.

Порошенко: И скинь с себя "на" пробел "х*й" эту х@йню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Вот я… Во-первых, если ты говоришь одновременно со мной, то ты меня не слышишь.

Порошенко: Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку.

Порошенко: Почему? У них есть мощная юридическая команда и из тебя сделают дурака. Сделай так, пожалуйста, как я говорю.

Порошенко: Очень тебя прошу. Три восклицательных знака! До конца дня передать.

Напомним, согласно опубликованному отчету разведки США, Деркач назван прямым агентом России в Украине, который влиял на выборы в Штатах. "Пленки Деркача", по данным Штатов были использованы во время избирательной кампании в стране.

Ранее внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина. Экс-генпрокурор расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Деркач также обнародовал пленки вывода из Украины миллиардов долларов на счета компании семьи Байдена. Также он выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, и о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.