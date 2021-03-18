Опублікований новий запис розмови Порошенка, Клімкіна та Ворушиліна, — ЗМІ (відео)

Людина з голосом, схожим на екс-президента, пояснюває в розмові, як вирішити питання з нотаріусами, які відмовлялися братися за справу "Приватбанку".

Колишній народний депутат Андрій Деркач через видання "Країна" передав черговий запис розмов. У них нібито брав участь експрезидент України Петро Порошенко, колишній голова МЗС Андрій Клімкін і голова фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін.

Запис нібито датований 19 грудня 2016 року. Перед цим у 5 президента відбулася розмова з Джо Байденом, який у 2016 році очолював адміністрацію президента США. В аудіозаписі люди зі схожими голосами на голос Порошенка, Клімкіна, Ворушиліна і ряду інших невідомих людей спілкуються на тему націоналізації "Приватбанку". За словами Деркача, це ще один доказ того, що банк був націоналізований з порушенням закону і "по бєспрєдєлу".

Порошенко Костю, я знаю, що вже отримали, дивляться баланси... але якщо в тебе виникають проблеми, коли вони добу не можуть підписати в Дніпропетровську нотаріуса...

Ворушилін: ... (нерозбірливо) ... вони втратили десь дві години ... (нерозбірливо) ... ми надолужимо це, проблема в тому ... (нерозбірливо) все це треба розгортати ...

Порошенко: Костю, візьми до себе юристів! Потім швидко передай це за півгодини. Нехай Соловйова передасть Штапаку і скинь із себе "на" пробіл "* уй" з себе цю * уйню. Костю, ти чуєш мене чи ні?

Порошенко: Костю, візьми до себе юристів! Потім швидко передай це за півгодини. Нехай Соловйова передасть Шлапаку.

Порошенко: І скинь з себе "на" пробіл "х * й" цю х @ йню. Костю, ти чуєш мене чи ні?

Порошенко: Ось я ... По-перше, якщо ти говориш одночасно зі мною, то ти мене не чуєш.

Порошенко: Ось у тебе найважливіше завдання! За Бейл-іну! Виписати по беззаконню будь-який папір і передати все це Шлапаку.

Порошенко: Чому? У них є потужна юридична команда і з тебе зроблять дурня. Зроби так, будь ласка, як я кажу.

Порошенко: Дуже тебе прошу. Три знаки оклику! До кінця дня передати.

Нагадаємо, що згідно з опублікованим звітом розвідки США, Деркач названий прямим агентом Росії в Україні, який впливав на вибори в Штатах.

Раніше позафракційний нардеп Андрій Деркач опублікував кілька аудіозаписів нібито розмов президента Петра Порошенка з віцепрезидентом США Джо Байденом і головою Держдепу Джоном Керрі, які, за його словами, підтверджують, що Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна. Ексгенпрокурор розслідував справу компанії "Burisma", членом якої був син віцепрезидента Хантер.

Деркач також оприлюднив факти виведення з України мільярдів доларів на рахунки компанії сім'ї Байдена. Також він висував звинувачення про втручання колишнього керівництва американського посольства в справи України, і про втручання НАБУ в президентські вибори в США у 2016 році, з метою не допустити перемоги Дональда Трампа.