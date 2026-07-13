15 лет тюрьмы и конфискация имущества: ВАКС вынес приговор экс-нардепу за госизмену

Народный депутат Верховной рады III-IX созывов признан виновным в государственной измене и незаконном обогащении.

13 июля 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приговорила его к 15 годам заключения, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Он признан виновным в получении в 2020 году $567 тысяч от российской разведки за подрывную деятельность против Украины, в частности, за ее дискредитацию на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Фото: НАБУ

"Приговором суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ст. 368-5 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на правах частной собственности имущества", — говорится в заявлении.

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Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Имени официальные органы не называют, на как пишут СМИ, в том числе "РБК-Украина", речь идет об Андрее Деркаче, который уехал в Россию и сейчас является губернатором Астраханской области.

Фото: Из открытых источников

Андрей Деркач: чем прославился

Деркач – уроженец Днепра и сын бывшего главы Службы безопасности Украины (1998–2001) Леонида Деркача. После окончания в 1993 году Академии Министерства безопасности России (сейчас — Академия ФСБ) Андрей Деркач занимал высокие посты в Украине. Например, в 1990-х он работал в СБУ, был советником экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, обвиняемого в измене, а в 1998 году прошел в Верховную раду от блока "Трудовая Украина" и с тех пор переизбирался в каждый созыв. В 2007 году он баллотировался от "Партии регионов", с 2014-го — внефракционный депутат.

В разное время Деркач руководил национальной компанией "Энергоатом" и государственным концерном "Укратомпром".

"Пленки Деркача"

Его имя широко прогремело в мае 2020 года, когда он опубликовал серию записей телефонных разговоров, датированных 2015–2016 годами, между, как он утверждал, пятым президентом Украины Петром Порошенко и на тот момент вице-президентом США Джо Байденом. Записи получили название "пленки Деркача" и серьезно ударили по положению Порошенко.

Также он выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, и о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.

После этого США назвали Деркача прямым агентом России в Украине, который влиял на выборы в Штатах.

"Пленки Деркача", по данным Штатов были использованы во время избирательной кампании в стране.

В марте 2021 года депутат обнародовал новую порцию записей — это был разговор Порошенко, Климкина и Ворушилина по делу "ПриватБанка". В апреле того же года Деркач заявил, что на него якобы готовилось покушение. Он утверждал, что в Украину прибыла группа из девяти человек, большинство из которых граждане Великобритании, которые готовят план для убийства.

Уголовное производство против Андрея Деркача

В июне 2022 года СБУ разоблачила Деркача на создании частных охранных компаний, которые должны были помогать ВС РФ захватывать населенные пункты Украины. Служба безопасности приостановила деятельность сети и задержала экс-помощника народного депутата Игоря Колесникова.

В том же году в сентябре НАБУ и САП сообщили Андрею Деркачу о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Следствие установило, что в течение 2019–2022 годов он получил не менее $567 тыс. от российских правоохранительных и разведывательных органов за подрывную деятельность против Украины. Также НАБУ объявило его в розыск.

В 2023 году президент Владимир Зеленский лишил парламентария украинского гражданства, после чего Верховная Рада прекратила его полномочия.

В сентябре 2024 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после победы на выборах делегировал Андрея Деркача в Совет Федерации. Сейчас сенатор является членом комитета по обороне и безопасности.

По мнению политолога Петра Олещука, публичное возвышение в РФ украинского предателя — сигнал новому поколению российских агентов, которые сейчас могут находиться на территории Украины.

Напомним, Андрей Деркач получил звание Героя России.