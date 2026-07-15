Рождение ребенка может стать основанием для отсрочки: на сайте Кабмина появилась петиция

Еще одной категории мужчин предлагают предоставить "отсрочку" от мобилизации на 1 год. Предложение будет рассмотрено, если его поддержат 25 тысяч человек.

В Украине предлагают ввести отсрочку от мобилизации для мужчин после рождения ребенка. Таким образом хотят преодолеть "демографический кризис" и "стимулировать рождаемость". Соответствующая петиция появилась на сайте Кабмина 14 июля.

На данный момент петицию подписали 45 человек Фото: Скриншот

Автор инициативы заявляет о "катастрофическом демографическом кризисе" и отмечает, что сегодня право на отсрочку имеют только многодетные родители, у которых трое и более детей. Однако из-за войны многие семьи боятся заводить даже первого ребенка.

"Главный страх молодых матерей — остаться наедине с младенцем на руках без физической, моральной и финансовой поддержки мужа, если его мобилизуют сразу после родов", — говорится в тексте обращения.

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Поэтому автор петиции просит внести изменения в законодательство и предоставить мужчинам (отцам) гарантированное право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 1 год с момента рождения ребенка: "Присутствие отца в первый год жизни ребенка имеет решающее значение для предотвращения послеродовой депрессии у женщин и обеспечения полноценного ухода за младенцем в условиях постоянных воздушных тревог, отключений света и стресса".

Кроме того, автор отмечает, что благодаря отсрочке семья сможет адаптироваться к новым условиям, а муж сможет "обеспечить финансовую подушку на время пребывания жены в декретном отпуске".

"Мы понимаем всю сложность ситуации на фронте и необходимость пополнения рядов ВСУ. Однако войну ведут ради того, чтобы у наших детей было будущее в свободной стране. Если в стране не будет детей — эта борьба утратит свой главный смысл. Один год отсрочки — это небольшая цена за сохранение нации, но это жизненно необходимое время для того, чтобы украинцев становилось больше", — резюмируют авторы петиции.

Для рассмотрения петиции требуется 25 тысяч голосов. По состоянию на 15 июля собрано 45 подписей.

Напомним, что в мае военный юрист рассказала, действует ли в Украине экономическое освобождение от мобилизации.

А министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине увольнение со службы бойцов, воюющих с 2014 и 2022 годов, будет происходить по указу президента.