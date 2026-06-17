Увольнение со службы по указу президента: как работает новый механизм демобилизации, — Федоров

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине увольнение со службы бойцов, воюющих с 2014 и 2022 годов, будет происходить по указу президента. После увольнения мужчины получат шестимесячную отсрочку от мобилизации. Какие механизмы военной службы вскоре заработают в армии?

Демобилизация бойцов, присоединившихся к Силам обороны в 2022 году, начнётся осенью и будет зависеть от ситуации на фронте, сказал Федоров в интервью ТСН. При этом будут учитывать количество дней на передовой и запустят специальный калькулятор для подсчёта.

Увольнение со службы — см. пояснение Федорова в 31:10

Освобождение от службы — подробности

Ведущий ТСН поинтересовался у Федорова, какой механизм освобождения от службы предусматривает новая реформа ВСУ. При этом речь шла о категории военных, которые не только что попали в армию, а воюют с первых дней гибридной войны 2014 года и с первых дней вторжения 2022 года. В ответ министр рассказал, что в данном случае речь идет об увольнении по указу президента.

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Указ президента об увольнении со службы

Министр пояснил, что при демобилизации этой категории бойцов будут учитываться два критерия. Первый критерий — сколько дней человек прослужил в армии с 2014 года. Второй — сколько было боевых дней. В зависимости от этих критериев будет определяться, подпадает ли боец под увольнение по указу президента. При этом отмечается, что решение может быть принято уже до конца 2026 года. Масштабы демобилизации будут зависеть от событий на фронте, от объявления или необъявления мобилизации в РФ, а также от других условий, добавил Федоров.

"[Возможность увольнения будут определять] командиры на местах и Генеральный штаб на основе данных о количестве боевых выходов и сроках службы. Мы создадим калькулятор. Каждый военнослужащий сможет посмотреть, в каком месяце он сможет уволиться", — сказал он.

Федоров также заявил, что увольнение не подпадает под условия контракта, который может заключить военнослужащий. Например, боец пока не знает, подпадает ли он под увольнение со службы, и поэтому заключил контракт на 24 месяца. Если его фамилия появится в указе, то его демобилизуют, и ему не придется отслужить весь срок контракта.

"Указ президента будет иметь первостепенное значение. Вы будете уволены, несмотря на то, что подписали этот контракт", — подчеркнул министр.

Отсрочка от мобилизации

После увольнения со службы граждане получат отсрочку от мобилизации на шесть месяцев, заявил чиновник. Кроме того, срок отсрочки может быть увеличен, если боец находился на передовой: один день боевых действий равен одному дню отсрочки.

"Этот процесс начнется для того, чтобы военнослужащие могли в дальнейшем уйти со службы и жить своей жизнью", — прозвучало на видео.

Реформа в ВСУ

16 июня Федоров обнародовал дополнительные подробности реформы в ВСУ. Среди прочего в интервью затронули вопрос о возвращении бойцов, самовольно покинувших часть (ушедших в СЗЧ). Министр пояснил, что военные, ушедшие в СЗЧ до 12 июня, смогут добровольно вернуться до 20 сентября 2026 года, и тогда к ним не будут применяться наказания.

Отметим, что Фокус писал о других деталях реформы в ВСУ, о которых сообщил представитель Минобороны Мстислав Баник во время брифинга 16 июня. Выяснилось, что в Украине вводятся три вида контрактов для новобранцев, действующих военнослужащих и уволенных военных, решивших вернуться на службу. Отдельные условия предлагаются пехотно-штурмовым подразделениям: в частности, им повысили денежное довольствие за пребывание на передовой, и они могут получать 300–400 тыс. грн в месяц.

Напоминаем, что министр обороны Федоров рассказал, есть ли у него конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Кроме того, чиновник объяснил, на каком этапе находится украинская баллистика и как она повлияет на поле боя.