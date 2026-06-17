Звільнення зі служби за указом президента: як працює новий механізм демобілізації, — Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні звільнення від служби бійців, які воюють з 2014 та 2022 років, відбуватиметься за указом президента. Після звільнення чоловіки матимуть шестимісячну відстрочку від мобілізації. Які механізми військової служби незабаром запрацюють в армії?

Демобілізація бійців, які долучились до Сил оборони у 2022 році, почнеться з осені та залежатиме від ситуації на фронті, сказав Федоров в інтерв'ю ТСН. При цьому будуть враховувати кількість днів на передовій і запустять спеціальний калькулятор для підрахунку.

Звільнення від служби — пояснення Федорова див. 31:10

Звільнення від служби — деталі

Ведучий ТСН поцікавився у Федорова, який механізм звільнення від служби передбачає нова реформа ЗСУ. При цьому ішлося про категорію військових, які не щойно потрапили в армію, а воюють з перших днів гібридної війни 2014 року та з перших днів вторгнення 2022 року. У відповідь міністр розповів, що у цьому випадку ідеться про звільнення за указом президента.

Відео дня

Указ президента на звільнення від служби

Міністр пояснив, що для демобілізації цієї категорії бійців братимуть до уваги два критерії. Перший критерій — скільки днів людина служить в армії з 2014 року. Другий — скільки було бойових днів. Залежно від цих критеріїв буде визначатись, чи підпадає боєць під звільнення по указу президента. При цьому наголошується, що рішення може бути прийняте вже до кінця 2026 року. Обсяг демобілізації залежатиме від подій на фронті, від оголошення, чи не оголошення, мобілізації у РФ, та він інших умов, додав Федоров.

"[Можливість звільнення визначатимуть] командири на місцях, Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор. Кожний військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити", — сказав він.

Федоров також заявив, що звільнення вище умов контракту, який може укласти військовий. Наприклад, боєць ще не знає, чи потрапить під звільнення від служби й тому уклав контракт на 24 місяці. Якщо його прізвище з'явиться в указі, то його демобілізують і не доведеться відслужити весь термін контракту.

"Дія указу президента буде мати першочергове значення. Ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт", — наголосив міністр.

Відстрочка від мобілізації

Після звільнення від служби громадяни матимуть відстрочку від мобілізації на шість місяців, сказав посадовець. Крім того, тривалість може збільшуватись, якщо боєць перебував на передовій: один день бойових дорівнює одному дню відстрочки.

"Почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти й займатися своїм життям поза службою", — пролунало на відео.

Реформа в ЗСУ

16 червня Федоров оприлюднив про інші деталі реформи в ЗСУ. Серед іншого в інтерв'ю зачепили питання повернення бійців, які самовільно залишили частину (пішли у СЗЧ). Міністр пояснив, що військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, матимуть можливість добровільно повернутись до 20 вересня 2026 року і тоді їх не покарають.

Зазначимо, Фокус писав про інші деталі реформи в ЗСУ, про які повідомив представник Міноборони Мстислав Банік під час брифінгу 16 червня. З'ясувалось, що в Україні запроваджують три види контрактів для новобранців, чинних військових та для військових, які були звільнені, але вирішили повернутись на службу. Окремі умови пропонують піхотно-штурмовим підрозділам: серед іншого, їм підняли грошове забезпечення за перебування на передовій і вони можуть отримати 300-400 тис. грн на місяць.

Нагадуємо, міністр оборони Федоров розповів, чи є у нього конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Крім того, посадовиць пояснив, на якому етапі перебуває українська балістика і як вона вплине на поле бою.