Народження дитини може стати підставою для відстрочки: на сайті Кабміну з'явилася петиція

Ще одній категорії чоловіків пропонують дати "паузу" від мобілізації на 1 рік. Пропозицію розглянуть, якщо її підтримають 25 тисяч осіб.

В Україні пропонують запровадити відстрочку від мобілізації для чоловіків після народження дитини. Таким чином хочуть подолати "демографічну кризу" та "стимулювати народжуваність". Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабміну 14 липня.

Нині петицію підписали 45 осіб Фото: Скріншот

Автор ініціативи заявляє про "катастрофічну демографічну кризу" і зазначає, що сьогодні право на відстрочку мають лише багатодітні батьки у яких троє та більше дітей. Однак через війну багато родин бояться заводити навіть першу дитину.

"Головний страх молодих матерів — залишитися наодинці з немовлям на руках без фізичної, моральної та фінансової підтримки чоловіка, якщо його мобілізують одразу після пологів", — йдеться у тексті звернення.

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Тому автор петиції просить внести зміни до законодавства та надати гарантоване право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам (батькам) строком на 1 рік з моменту народження дитини: "Присутність батька у перший рік життя дитини є критично важливою для запобігання післяпологовій депресії у жінок та забезпечення повноцінного догляду за немовлям в умовах постійних повітряних тривог, відключень світла та стресу".

Також автор зазначає, що із відстрочкою родина матиме змогу адаптуватись до нових умов, а чоловік зможе "забезпечити фінансову подушку на час перебування дружини у декретній відпустці".

"Ми розуміємо всю складність ситуації на фронті та потребу у поповненні лав ЗСУ. Однак війну ведуть заради того, щоб наші діти мали майбутнє у вільній країні. Якщо в країні не буде дітей — ця боротьба втратить свій головний сенс. Один рік відстрочки — це невелика ціна за збереження нації, але це життєво необхідний час для того, щоб українців ставало більше", - резюмують автори петиції.

Для розгляду петиції потрібно 25 тисяч голосів. Станом на 15 липня зібрано 45 підписів.

Нагадаємо, у травні військова юристка розповіла, чи працює в Україні економічне бронювання від мобілізації.

А міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні звільнення від служби бійців, які воюють з 2014 та 2022 років, відбуватиметься за указом президента.