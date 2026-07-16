Прожил год за границей: 36-летний мужчина пешком через горы возвращался в Киев

В горах Закарпатья задержали жителя Киева, который пешком возвращался из Румынии и незаконно пересек государственную границу.

Нарушителя границы обнаружили военнослужащие отдела пограничной службы "Дилово" Мукачевского отряда во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы, сообщают в ГПСУ.

пограничники задержали мужчину, который возвращался из Испании через Румынию Фото: ГСПУ

По словам задержанного, до начала полномасштабной войны он проживал с семьей в Мариуполе, а затем переехал в Киев. Почти год назад мужчина незаконно покинул Украину, после чего жил в Румынии, некоторое время находился в Испании и пытался устроить свою жизнь за границей.

Однако, когда у него это не получилось, он решил вернуться к своей семье в Украину. И отправился пешком через горы.

В отношении нарушителя пограничники составили административные материалы об административных правонарушениях: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Окончательное решение о привлечении мужчины к ответственности будет принимать суд.

Ранее "Фокус" писал о жителе Прикарпатья по имени Роман, который после шести лет службы самовольно покинул часть и, обойдя контрольно-пропускные пункты, оказался за границей. Через год он переплыл реку Тису, чтобы вернуться в Украину.

Кроме того, правительство объявило о "окне возможностей" для возвращения бойцов, самовольно покинувших часть (ушедших в СЗЧ). Однако возможность вернуться на службу есть только у тех, у кого СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 года.