Рік прожив за кордоном: 36-річний чоловік пішки через гори повертався до Києва

У горах Закарпаття затримали киянина, який пішки повертався з Румунії та незаконно перетнув державний кордон.

Порушника кордону виявили військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону, повідомляють у ДПСУ.

прикордонники затримали чоловіка, який повертався з Іспанії через Румунію Фото: ДПСУ

За словами затриманого, до початку повномасштабної війни він проживав із родиною в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, після чого жив у Румунії, певний час перебував в Іспанії та намагався облаштувати життя за кордоном.

Однак, коли йому це не вдалось, він вирішив повернутися до своєї сім'ї в Україні. Та пішов пішки через гори.

Стосовно порушника прикордонники склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення: "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Остаточне рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд.

Раніше Фокус писав про мешканця Прикарпаття на ім'я Роман, який після шести років служби самовільно залишив частину та в обхід пунктів пропуску опинився за кордоном. Через рік він переплив річку Тису, аби повернутися до України.

Також Уряд анонсував "вікно можливостей" для повернення бійців, які самовільно залишили частину (пішли у СЗЧ). Однак можливість повернутись на службу є тільки в тих, у кого зафіксовано СЗЧ до 12 червня 2026 року.