Эксначальник полиции Сумской области Сергей Чиж найден мертвым, — соцсети

Бывший начальник Главного управления Национальной полиции Сумской области Сергей Чиж, возможно, скончался от огнестрельного ранения, сообщили в сети. Инцидент произошел в Полтавской области, и позже появились комментарии правоохранителей о смертельном инциденте. Что известно о трагедии в Полтавской области?

Рядом с погибшим мужчиной обнаружили наградную оружие, говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале "ХС Харьков" и в канале медиа "Телеграф". Первая информация об инциденте появилась в сети около 14:00 16 июля.

В сообщении говорится, что Сергей Чиж был найден мертвым, а сведения о месте смерти расходились. В одном случае сообщалось о смерти в кабинете, в другом — о смерти в собственном доме в городе Карловка Полтавской области.

"Сообщается о смерти Сергея Чижа, бывшего руководителя полиции Сумской области и экс-заместителя начальника ГУНП в Харьковской области. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в доме в городе Карловка. Предположительно, выстрел был произведен из наградного оружия. На данный момент официальной информации об обстоятельствах и причинах смерти нет. Ожидается подтверждение и подробности от правоохранительных органов", — написали в сети.

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Сергей Чиж — пост в соцсетях от 16 июля Фото: Скриншот

На странице ГУ Нацполиции Полтавской области в Facebook нет информации о смерти Серия Чижа. Аналогичная ситуация наблюдается на страницах управлений Нацполиции в Сумской и Харьковской областях, к которым мог иметь отношение этот офицер.

Обновление. В 15:21 появилось заявление полиции Полтавской области. Правоохранители сообщили о смерти 44-летнего мужчины, однако его имя не указано. Инцидент произошёл в 10:40 по месту его проживания в городе Карловка. Также подтверждается, что покойный в прошлом был сотрудником правоохранительных органов. Нацполиция заявила, что речь может идти о добровольном решении уйти из жизни: возбуждено производство по ст. 115 Уголовного кодекса.

Сергей Чиж — полиция Полтавской области об инциденте 16 июля Фото: Скриншот

Сергей Чиж — что известно

Сергей Чиж — полковник полиции, который работал в различных областных управлениях Нацполиции. Как сообщило СМИ "Суспильне", в ноябре 2021 года его назначили начальником ГУ Национальной полиции Сумской области, а до этого он был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Харьковской области. Журналисты также добавили, что Чиж родом из Полтавской области: здесь он работал следователем и занял свою первую руководящую должность в полиции (также был заместителем начальника ГУ). На портале YouControl указаны другие подробности биографии Чижа. В частности, после увольнения с должности в полиции Сумской области он работал следователем в департаменте стратегических расследований в Харьковской области — до увольнения в декабре 2025 года. О последующих должностях данных нет.

Отметим, что 28 июня стало известно о смерти командира 154-й бригады ВСУ Владимира Кононникова. Согласно заявлению ОК "Юг", командира нашли мертвым в кабинете, при этом признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Напоминаем, что в мае СМИ сообщали о смерти полицейского в Ровенской области: инцидент произошел в рабочем кабинете.