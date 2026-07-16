Знайшли мертвим ексначальника поліції Сумщини Сергія Чижа, – соцмережі

Колишній начальник Головного управління Національної поліції Сумської області Сергій Чиж міг померти через вогнепальне поранення, повідомили у мережі. Подія сталась у Полтавській області, і згодом з'явились коментарі правоохоронців про смертельний інцидент. Що відомо про трагедію на Полтавщині?

Поруч з загиблим чоловіком відшукали нагородну зброю, ідеться у повідомленні, яке з'явилось у Telegram-каналі "ХС Харків" і у каналі медіа "Телеграф". Перша інформація про інцидент з'явилась у мережі близько 14 год 16 липня.

У дописі ідеться про те, що Сергія Чижа знайшли мертвим, а щодо місця смерті дані різнились. В одному випадку писали про с смерть у кабінеті, в іншому — про смерть у власному будинку у місті Карлівка на Полтавщині.

"Повідомляють про смерть Сергія Чижа, колишнього керівника поліції Сумщини та ексзаступника начальника ГУНП у Харківській області. Його тіло з вогнепальним пораненням виявили у будинку в місті Карлівка. Попередньо, постріл було здійснено з нагородної зброї. Наразі офіційної інформації про обставини та причини смерті немає. Очікується підтвердження й деталі від правоохоронних органів", — написали у мережі.

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Сергій Чиж — допис з соцмереж 16 липня Фото: Скриншот

На сторінці Facebook ГУ Нацполіції Полтавської області немає інформації про смерть Серія Чижа. Аналогічна ситуація — на сторінках управлінь Нацполіції у Сумській та Харківській областях, до яких міг був дотичним офіцер.

Оновлення. О 15:21 з'явилась заява поліції Полтавщини. Правоохоронці повідомили про смерть 44-річного чоловіка, але ім'я не вказується. Подія сталась о 10:40 за його місцем проживання у місті Карлівка. Також підтверджується, що померлий у минулому був працівником правоохоронних органів. Нацполіція заявила, що може іти мова про добровільне рішення: відкрили провадження за ст. 115 Кримінального кодексу.

Сергій Чиж — поліція Полтавщини про інцидент 16 липня Фото: Скриншот

Сергій Чиж — що відомо

Сергій Чиж — це полковник поліції, який працював у різних обласних управліннях Нацполу. Як написало медіа "Суспільне", у листопаді 2021 року його призначили начальником ГУ Нацполіції Сумської області, а перед цим він був заступником начальника ГУ Нацполіції Харківської області. Журналісти також додали, що Чиж походить з Полтавської області: тут працював слідчим і зайняв перший високий пост у поліції (також був заступником начальника ГУ). На порталі YouControl вказані інші деталі біографії Чижа. Зокрема, після звільнення з посади в поліції Сумщини, він був слідчим у департаменту стратегічних розслідувань у Харківській області — до звільнення у грудні 2025 року. Про наступні посади даних немає.

Зазначимо, 28 червня стало відомо про смерть командира 154 бригади ЗСУ Володимира Кононнікова. Згідно з заявою ОК "Південь", командира знайшли мертвим у кабінеті, а ознак насильницької смерті не виявили.

Нагадуємо, у травні медіа писали про смерть поліцейського у Рівненській області: подія сталась у робочому кабінеті.