"Без ознак насильства": командира 154-ї ОМБр ЗСУ Кононнікова знайшли мертвим, — ОК "Південь"

Командира 154-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ полковника Володимира Коннонікова знайшли мертвим. У ЗСУ поки не повідомляють про причини його смерті.

Наразі відомо, що командира бригади знайшли військові, а на тілі покійного військового не виявлено ознак насильницької смерті. Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

"В неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова. Обставини смерті офіцера з’ясовуються", — зазначили військові.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, розпочато службове розслідування за фактом смерті полковника ЗСУ. В ОК "Південь" додають, що остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування.

Відео дня

"Командування оперативного командування "Південь" всебічно сприяє роботі правоохоронних органів. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації й поставитися з повагою до приватності родини загиблого", — заявили представники Командування "Південь".

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Україні загинув 29-річний боєць з Ірландії. Відомо, що доброволець отримав смертельне поранення під час відходу підрозділу ЗСУ.

Згодом стало відомо, що пішов із життя мобілізований блогер Денчик. Причиною смерті, як повідомляється, стала двобічна пневмонія.