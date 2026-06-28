"Без признаков насилия": командир 154-й ОМБр ВСУ Кононников найден мертвым, — ОК "Юг"

Командира 154-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ полковника Владимира Конноникова нашли мертвым. В ВСУ пока не сообщают о причинах его смерти.

На данный момент известно, что командира бригады нашли военные, а на теле погибшего военнослужащего не обнаружено признаков насильственной смерти. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

"В воскресенье, 28 июня, был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников. Обстоятельства смерти офицера выясняются", — сообщили военные.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, начато служебное расследование по факту смерти полковника ВСУ. В ОК "Юг" добавляют, что окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.

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"Командование оперативного командования "Юг" всесторонне содействует работе правоохранительных органов. Просим представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего", — заявили представители Командования "Юг".

Ранее Фокус сообщал о том, что в Украине погиб 29-летний боец из Ирландии. Известно, что доброволец получил смертельное ранение во время отхода подразделения ВСУ.

Впоследствии стало известно, что скончался мобилизованный блогер Денчик. Причиной смерти, как сообщается, стала двусторонняя пневмония.