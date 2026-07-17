Как называют детей в Украине: Минюст назвал самые популярные имена 2026 года

София и Артем стали самыми популярными именами новорожденных в Украине в первом полугодии 2026 года. Министерство юстиции также обнародовало список редко используемых имен, которые выбирали родители.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

По данным ведомства, среди девочек чаще всего выбирали имена София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева. Мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром, Матвеем, Максимом, Тимофеем, Богданом, Давидом, Ярославом, Романом и Дмитрием.

В Минюсте отметили, что эти имена остаются самыми распространенными в большинстве регионов Украины. В частности, София входит в число самых популярных в большинстве областей страны, а Артем и Александр стабильно лидируют в центральных, западных и восточных регионах. Имена Злата и Милана чаще выбирают на западе и в центре Украины, а Матвей и Тимофей особенно популярны в западных областях.

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В то же время родители по-прежнему выбирают и необычные имена. Среди них — двойные комбинации, иностранные, библейские, староукраинские и исторические имена.

В число редко используемых женских имен вошли, в частности, Аделаида-Лоредана, Айсель, Авигея, Богуслава и Квитка. Среди мальчиков редко выбирали имена Даниэль-Артур Теофим, Амир, Самийло, Добромир, Аскольд, Миролюб и другие. Это свидетельствует о том, что наряду с традиционными именами украинцы продолжают выбирать для детей и более уникальные варианты.

Напомним, что в 2025 году самым популярным женским именем в Украине стало София, а среди мальчиков чаще всего выбирали имя Матвей. В то же время наряду с традиционными именами родители давали новорождённым и необычные — в частности, Валькирия, Джессика, Лилиола, Мадонна, Велес, Жадан, Космос, Ратибор и Святогор.

Кроме того, по итогам 2024 года Министерство юстиции сообщило, что среди самых распространённых имён для новорождённых были Артем, Матвей, София, Мария и Соломия. В то же время украинцы выбирали и редко используемые имена, среди которых Абубакир, Орислава, Рахил, Аквамарин, Космос, Сириус, Вогнедар, Квитка и другие.