Як називають дітей в Україні: Мін'юст показав, які імена стали хітами 2026 року

Софія та Артем стали найпопулярнішими іменами новонароджених в Україні у першому півріччі 2026 року. Міністерство юстиції також оприлюднило перелік рідковживаних імен, які обирали батьки.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

За даними відомства, серед дівчаток найчастіше обирали імена Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва. Хлопчиків найчастіше називали Артемом, Олександром, Матвієм, Максимом, Тимофієм, Богданом, Давидом, Ярославом, Романом та Дмитром.

У Мін'юсті зазначили, що ці імена залишаються найпоширенішими у більшості регіонів України. Зокрема, Софія входить до числа найпопулярніших у більшості областей країни, а Артем і Олександр стабільно лідирують у центральних, західних і східних регіонах. Імена Злата та Мілана частіше обирають на заході й у центрі України, а Матвій і Тимофій особливо популярні у західних областях.

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Водночас батьки продовжують обирати й незвичні імена. Серед них — подвійні комбінації, іноземні, біблійні, староукраїнські та історичні імена.

До рідковживаних жіночих імен увійшли, зокрема, Аделаіда-Лоредана, Айсель, Авігея, Богуслава та Квітка. Серед хлопчиків рідко обирали імена Даніель-Артур Теофім, Амір, Самійло, Добромир, Аскольд, Миролюб та інші. Це свідчить, що поряд із традиційними іменами українці продовжують обирати для дітей і більш унікальні варіанти.

Нагадаємо, у 2025 році найпопулярнішим жіночим ім'ям в Україні стала Софія, а серед хлопчиків найчастіше обирали ім'я Матвій. Водночас поряд із традиційними іменами батьки давали новонародженим і незвичні — зокрема Валькірія, Джесіка, Ліліола, Мадонна, Велес, Жадан, Космос, Ратибор і Святогор.

Також за підсумками 2024 року Міністерство юстиції повідомляло, що серед найпоширеніших імен для новонароджених були Артем, Матвій, Софія, Марія та Соломія. Водночас українці обирали й рідковживані імена, серед яких Абубакір, Орислава, Рахіл, Аквамарін, Космос, Сіріус, Вогнедар, Квітка та інші.