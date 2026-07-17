Украинцев могут начать штрафовать на 25,5 тыс. грн: Рада готовит новые языковые правила

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий ужесточить нормы, касающиеся использования украинского языка. Документ предусматривает изменения в 22 законах, в частности новые требования, запреты и увеличение штрафов за нарушение языкового законодательства.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Документ был зарегистрирован 15 июля, сейчас он находится на рассмотрении. После этого законопроект должен пройти чтение в парламенте и быть подписан президентом, чтобы вступить в силу.

В пояснительной записке отмечается, что документ призван укрепить и модернизировать механизмы обеспечения функционирования украинского языка как государственного, защитить право граждан на получение информации и услуг на государственном языке, устранить пробелы в законодательстве и привести отдельные нормы в соответствие с законом о государственном языке.

Законопроект предлагает расширить перечень должностных лиц и специалистов, которые должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. В частности, это касается народных депутатов, руководителей государственных научных учреждений и учреждений культуры, частных исполнителей, арбитражных управляющих, аудиторов и других категорий.

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Кроме того, документ содержит новые требования к бизнесу и общественным местам. Предлагается, чтобы официальные документы органов власти соответствовали стандартам государственного языка, право работника пользоваться украинским языком распространялось уже на этапе трудоустройства, а покупателей компьютерных программ без украинского интерфейса предупреждали об этом до приобретения. Кроме того, текст на другом языке на вывесках и информационных табличках не сможет превышать по объему текст на украинском языке.

Некоторые изменения касаются сферы образования и культуры. Законопроект предусматривает запрет на использование государственного языка государства-агрессора в образовательном процессе учреждений внешкольного образования, а также запрет на публичное исполнение, показ и демонстрацию произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов на этом языке. В то же время частным учреждениям общего среднего образования предлагается разрешить самостоятельно определять язык образовательного процесса, кроме государственного языка страны, которую Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.

В документе также предлагается наделить местные советы полномочиями по созданию условий для развития и популяризации украинского языка, а местные государственные администрации — содействовать развитию языков коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение ответственности за нарушение требований об обязательном использовании государственного языка. За первое нарушение предлагается налагать предупреждение или штраф в размере от 6 800 до 17 000 гривен, а за повторное в течение года — от 20 400 до 25 500 гривен.

Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявляла, что нынешние штрафы за нарушение языкового законодательства слишком низкие и не стимулируют соблюдение требований закона. Она поддержала идею увеличить их в два-три раза, прежде всего для тех, кто сознательно и систематически нарушает языковые нормы.

Кроме того, Ивановская отметила, что после начала полномасштабной войны большинство украинцев, желавших перейти на государственный язык, уже сделали это. По её словам, люди, осознающие связь между языком, идентичностью и поведением, уже выбрали украинский язык для повседневного общения.