Українців можуть почати штрафувати на 25,5 тис. грн: Рада готує нові мовні правила

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує посилити норми щодо використання української мови. Документ передбачає зміни до 22 законів, зокрема нові вимоги, заборони та збільшення штрафів за порушення мовного законодавства.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Документ зареєстрували 15 липня, зараз він перебуває на розгляді. Після цього законопроєкт має пройти читання у парламенті та отримати підпис президента, щоб набути чинності.

У пояснювальній записці зазначено, що документ має посилити й осучаснити механізми забезпечення функціонування української мови як державної, захистити право громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, усунути прогалини в законодавстві та узгодити окремі норми із законом про державну мову.

Законопроєкт пропонує розширити перелік посадовців і фахівців, які повинні володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків. Зокрема, це стосується народних депутатів, керівників державних наукових установ і закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих, аудиторів та інших категорій.

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Також документ містить нові вимоги для бізнесу та публічного простору. Пропонується, щоб офіційні документи органів влади відповідали стандартам державної мови, право працівника користуватися українською поширювалося вже на етап працевлаштування, а покупців комп'ютерних програм без українського інтерфейсу попереджали про це до придбання. Крім того, текст іншою мовою на вивісках та інформаційних табличках не зможе бути більшим за текст українською.

Окремі зміни стосуються освіти та культури. Законопроєкт передбачає заборону використання державної мови держави-агресора в освітньому процесі закладів позашкільної освіти, а також заборону публічного виконання, показу та демонстрації творів, фонограм, відеограм і музичних кліпів цією мовою. Водночас приватним закладам загальної середньої освіти пропонують дозволити самостійно визначати мову освітнього процесу, крім державної мови країни, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом.

Документ також пропонує надати місцевим радам повноваження створювати умови для розвитку та популяризації української мови, а місцевим державним адміністраціям — сприяти розвитку мов корінних народів і національних меншин України.

Крім цього, законопроєкт передбачає посилення відповідальності за порушення вимог щодо обов'язкового використання державної мови. За перше порушення пропонують застосовувати попередження або штраф від 6 800 до 17 000 гривень, а за повторне протягом року — від 20 400 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляла, що нинішні штрафи за порушення мовного законодавства є занадто низькими та не мотивують дотримуватися вимог закону. Вона підтримала ідею збільшити їх у два-три рази, насамперед для тих, хто свідомо й систематично порушує мовні норми.

Крім того, Івановська зазначала, що після початку повномасштабної війни більшість українців, які хотіли перейти на державну мову, вже це зробили. За її словами, люди, які усвідомлюють зв'язок між мовою, ідентичністю та поведінкою, вже обрали українську мову для повсякденного спілкування.