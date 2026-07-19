Грозы, град и температурные "качели": какой будет погода в Украине в течение недели, — синоптик

Следующая неделя в Украине будет нестабильной из-за погоды: почти каждый день в разных регионах прогнозируются дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы. При этом температура воздуха будет неоднократно меняться — от жары до +35 градусов в начале недели до более комфортных показателей в конце.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе, опубликованном на сайте Meteoprog. По его словам, в третьей декаде июля синоптическая обстановка над Украиной будет оставаться нестабильной. Из-за постоянной смены атмосферных процессов будут колебаться температура и атмосферное давление, а дожди различной интенсивности время от времени будут охватывать большинство областей. Местами они будут сопровождаться грозами, градом и сильными порывами ветра.

В понедельник атмосферный фронт принесет дожди и грозы в западные, северные и центральные области. Местами синоптики прогнозируют град и шквалы до 15–20 м/с, тогда как на юго-востоке страны осадков не ожидается. Несмотря на непогоду, жара пока не отступит: если на западе воздух прогреется до +20…+26 градусов, то на остальной территории будет +26…+31, а на юге и востоке местами до +35.

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Уже на следующий день осадки сместятся в центральные и северо-восточные области. В остальных регионах установится преимущественно сухая погода, хотя ночью и утром местами возможен туман. При этом температурный контраст сохранится: на северо-западе днем будет не выше +27 градусов, тогда как в Крыму и на крайнем юго-востоке снова ожидается до +35.

Прогноз погоды с 20 по 27 июля Фото: Meteoprog

Погода станет наиболее нестабильной в середине недели. В среду дожди прогнозируются уже на большей части страны, а в центральных и юго-западных областях они могут быть сильными. Кроме того, местами возможны град и шквалы. Именно в этот день западные области первыми почувствуют похолодание — дневная температура там снизится до +18…+23 градусов, тогда как на юго-востоке жара еще будет держаться.

В четверг количество осадков несколько уменьшится. Так, ночью дожди будут идти преимущественно на Левобережье, а днём грозовые явления сместятся в северо-западные области. На большей части территории страны существенных осадков уже не прогнозируется, а температура днем составит +21…+26 градусов.

К концу рабочей недели кратковременные грозовые дожди вновь вернутся в западные и северные регионы, однако синоптики не ожидают длительного ухудшения погоды. Прохладнее всего будет на западе страны, тогда как в южных областях температура местами достигнет +30 градусов.

Зато в субботу в большинстве областей осадков не будет. Только жителям Крыма и Приазовья стоит готовиться к сильным дождям с грозами. Впрочем, такая пауза продлится недолго: уже в воскресенье циклон с юга снова принесет дожди на большую часть территории Украины, местами они будут интенсивными.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в эти выходные в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона. В то же время на западе прогнозировались грозовые дожди, которые вечером в воскресенье могли распространиться также на Житомирскую и Винницкую области. По её прогнозу, днём температура воздуха составит +24…+29 градусов, а местами повысится до +31 градуса.

Кроме того, Фокус сообщал, что метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал возвращение жары в Украину уже с середины июля. По его словам, с 17 по 20 июля дневная температура должна была достигать +28…+33 градусов, а на юге и юго-востоке — до +34…+36.