Грози, град і температурні "гойдалки": якою буде погода в Україні протягом тижня, — синоптик

Наступний тиждень в Україні буде нестабільним через погоду: майже щодня в різних регіонах прогнозуються дощі, грози, місцями сильні зливи, град і шквали. Водночас температура повітря неодноразово змінюватиметься — від спеки до +35 градусів на початку тижня до більш комфортних показників наприкінці.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі, опублікованому на сайті Meteoprog. За його словами, у третій декаді липня синоптична ситуація над Україною залишатиметься нестійкою. Через постійну зміну атмосферних процесів коливатимуться температура та атмосферний тиск, а дощі різної інтенсивності час від часу накриватимуть більшість областей. Подекуди вони супроводжуватимуться грозами, градом і сильними поривами вітру.

У понеділок атмосферний фронт принесе дощі та грози у західні, північні й центральні області. Подекуди синоптики прогнозують град і шквали до 15–20 м/с, тоді як південний схід країни залишиться без істотних опадів. Незважаючи на негоду, спека ще не відступить: якщо на заході повітря прогріється до +20…+26 градусів, то на решті території буде +26…+31, а на півдні та сході місцями до +35.

Відео дня

Уже наступного дня опади змістяться у центральні та північно-східні області. В інших регіонах встановиться переважно суха погода, хоча вночі й уранці місцями можливий туман. Водночас температурний контраст збережеться: на північному заході вдень буде не вище +27 градусів, тоді як у Криму та на крайньому південному сході знову очікується до +35.

Прогноз погоди з 20 по 27 липня Фото: Meteoprog

Найбільш нестійкою погода стане в середині тижня. У середу дощі прогнозують уже на більшій частині країни, а в центральних і південно-західних областях вони можуть бути сильними. Крім того, місцями можливі град і шквали. Саме цього дня західні області першими відчують похолодання — денна температура там знизиться до +18…+23 градусів, тоді як на південному сході спека ще триматиметься.

У четвер опадів стане дещо менше. Так, вночі дощитиме переважно на Лівобережжі, а вдень грозові осередки змістяться до північно-західних областей. На більшій частині території країни істотних опадів уже не прогнозують, а температура вдень становитиме +21…+26 градусів.

Під кінець робочого тижня короткочасні грозові дощі знову повернуться до західних і північних регіонів, однак тривалого погіршення погоди синоптики не очікують. Найпрохолодніше залишатиметься на заході країни, тоді як у південних областях температура місцями сягатиме +30 градусів.

Натомість у суботу більшість областей обійдеться без опадів. Лише жителям Криму та Приазов'я варто готуватися до значних дощів із грозами. Втім, така пауза триватиме недовго: вже в неділю циклон із півдня знову принесе дощі на більшу частину території України, місцями вони будуть інтенсивними.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що цими вихідними в Україні переважатиме суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону. Водночас на заході прогнозувалися грозові дощі, які ввечері неділі могли поширитися також на Житомирську та Вінницьку області. За її прогнозом, вдень температура повітря становитиме +24…+29 градусів, а місцями підвищиться до +31 градуса.

Також Фокус писав, що метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував повернення в Україну спеки вже з середини липня. За його словами, з 17 по 20 липня температура вдень мала сягати +28…+33 градусів, а на півдні та південному сході — до +34…+36.