Спека повертається: синоптик розповів, коли температура підніметься до +36

Вже з наступного тижня в Україні дещо потеплішає. На декілька днів в країну повернеться "африканська спека".

З вівторка, 14 липня, температура повітря в країні вдень підійметься до +25…+30 градусів. Про це виданню "Телеграф" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Погода в Україні на 14 липня Фото: УкрГМЦ

І вже з 17 по 20 липня в Україні очікується сильна спека. Вдень прогнозується до +28…+33 градусів, а на півдні південному сході температура може сягати +34…+36 градусів.

Погода в Україні на 17 липня Фото: УкрГМЦ

На тлі спеки 19 та 20 липня у західних, північно-західних та південно-західних регіонах можуть пройти зливи з грозами, також не виключений шквальний вітер та град, зазначив синоптик.

Водночас на решті території країни істотних опадів не передбачається.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко раніше публікувала діаграму з прогнозом погоди майже до кінця липня для Києва. Графік температур показує, що з 20 по 24 липня температура повітря підвищиться, але згодом піде на спад.

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Коливання температур у Києві Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, 8 липня негода охопила одразу декілька регіонів України. Під час потужних злив за декілька хвилин випала місячна норма опадів.

Також нагадаємо, що напередодні Укргідрометцентр випустив попередження про грози 11 липня в Києві та області. Синоптики оцінювали рівень небезпечності, як "жовтий".

Тим часом над Росією зійшлися два циклони, через що Москву заливатиме до наступного тижня.