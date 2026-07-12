Спека повертається: синоптик розповів, коли температура підніметься до +36
Вже з наступного тижня в Україні дещо потеплішає. На декілька днів в країну повернеться "африканська спека".
З вівторка, 14 липня, температура повітря в країні вдень підійметься до +25…+30 градусів. Про це виданню "Телеграф" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.
І вже з 17 по 20 липня в Україні очікується сильна спека. Вдень прогнозується до +28…+33 градусів, а на півдні південному сході температура може сягати +34…+36 градусів.
На тлі спеки 19 та 20 липня у західних, північно-західних та південно-західних регіонах можуть пройти зливи з грозами, також не виключений шквальний вітер та град, зазначив синоптик.
Водночас на решті території країни істотних опадів не передбачається.
Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко раніше публікувала діаграму з прогнозом погоди майже до кінця липня для Києва. Графік температур показує, що з 20 по 24 липня температура повітря підвищиться, але згодом піде на спад.
Нагадаємо, 8 липня негода охопила одразу декілька регіонів України. Під час потужних злив за декілька хвилин випала місячна норма опадів.
Також нагадаємо, що напередодні Укргідрометцентр випустив попередження про грози 11 липня в Києві та області. Синоптики оцінювали рівень небезпечності, як "жовтий".
Тим часом над Росією зійшлися два циклони, через що Москву заливатиме до наступного тижня.