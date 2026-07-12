Жара возвращается: синоптик рассказал, когда температура поднимется до +36

Уже со следующей недели в Украине станет немного теплее. На несколько дней в страну вернется "африканская жара".

Со вторника, 14 июля, дневная температура воздуха в стране поднимется до +25…+30 градусов. Об этом изданию "Телеграф" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода в Украине на 14 июля Фото: УкрГМЦ

И уже с 17 по 20 июля в Украине ожидается сильная жара. Днем прогнозируется до +28…+33 градусов, а на юге и юго-востоке температура может достигать +34…+36 градусов.

Погода в Украине на 17 июля Фото: УкрГМЦ

На фоне жары 19 и 20 июля в западных, северо-западных и юго-западных регионах возможны ливни с грозами, также не исключены шквальный ветер и град, отметил синоптик.

В то же время на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко ранее опубликовала диаграмму с прогнозом погоды почти до конца июля для Киева. График температур показывает, что с 20 по 24 июля температура воздуха повысится, но впоследствии начнет снижаться.

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Колебания температур в Киеве Фото: Наталка Діденко

Напомним, 8 июля непогода охватила сразу несколько регионов Украины. Во время сильных ливней за несколько минут выпала месячная норма осадков.

Также напомним, что накануне Укргидрометцентр выпустил предупреждение о грозах 11 июля в Киеве и области. Синоптики оценили уровень опасности как "желтый".

Тем временем над Россией сошлись два циклона, из-за чего в Москве до следующей недели будут идти дожди.