Антициклон принесе не тільки сонце і спеку: де на вихідних прогнозують грози

На вихідних, 18–19 липня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода через вплив антициклону. Водночас на заході країни очікуються грозові дощі, а ввечері неділі вони можуть дістатися Житомирської та Вінницької областей.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, антициклон не пропускатиме дощі у більшість областей, тому по країні переважатиме сонячна погода. Грози можливі на заході через так звану лінію сходження повітряних потоків.

“Це така вузька зона, де сходяться повітряні потоки, через що активізується конвекція і з'являються активні дощі, навіть зливи та грози”, — пояснила Діденко.

Вона уточнила, що ввечері 19 липня грозові дощі можуть поширитися до Житомирської та Вінницької областей.

За прогнозом, удень 18–19 липня температура повітря в Україні становитиме +24…+29 градусів, а місцями підніметься до +29…+31 градуса.

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У Києві в суботу та неділю також буде сухо і сонячно. Удень 18 липня очікується +25…+26 градусів, а 19 липня повітря прогріється приблизно до +30 градусів.

“У нас хороше квітуче літо”, — підсумувала синоптикиня.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував повернення в Україну сильної спеки. За його словами, у період із 17 до 20 липня температура повітря в окремих регіонах мала піднятися до +34…+36 градусів, а на заході країни наприкінці цього періоду очікувалися грози, шквали та місцями град.

Нагадаємо, 8 липня негода накрила одразу кілька регіонів України. Через сильні зливи за лічені хвилини в окремих районах випала місячна норма опадів.

Також нагадаємо, що перед цим Укргідрометцентр попереджав про грози 11 липня у Києві та Київській області. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.