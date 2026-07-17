Антициклон принесет не только солнце и жару: где на выходных прогнозируются грозы

В выходные, 18–19 июля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода под влиянием антициклона. В то же время на западе страны ожидаются грозовые дожди, а вечером в воскресенье они могут достичь Житомирской и Винницкой областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По её словам, антициклон не пропустит дожди в большинство областей, поэтому по стране будет преобладать солнечная погода. Грозы возможны на западе из-за так называемой линии слияния воздушных потоков.

"Это такая узкая зона, где сходятся воздушные потоки, из-за чего активизируется конвекция и возникают сильные дожди, даже ливни и грозы", — пояснила Диденко.

Она уточнила, что вечером 19 июля грозовые дожди могут распространиться на Житомирскую и Винницкую области.

Согласно прогнозу, днём 18–19 июля температура воздуха в Украине составит +24…+29 градусов, а местами поднимется до +29…+31 градуса.

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В Киеве в субботу и воскресенье также будет сухо и солнечно. Днём 18 июля ожидается +25…+26 градусов, а 19 июля температура воздуха поднимется примерно до +30 градусов.

"У нас будет прекрасное цветущее лето", — подытожила синоптик.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал возвращение в Украину сильной жары. По его словам, в период с 17 по 20 июля температура воздуха в отдельных регионах должна была подняться до +34…+36 градусов, а на западе страны в конце этого периода ожидались грозы, шквалы и местами град.

Напомним, 8 июля непогода обрушилась сразу на несколько регионов Украины. Из-за сильных ливней за считанные минуты в отдельных районах выпала месячная норма осадков.

Также напомним, что ранее Укргидрометцентр предупреждал о грозах 11 июля в Киеве и Киевской области. Синоптики объявили желтый уровень опасности.