"Видимость на дорогах нулевая": Прикарпатье накрыл огромный град, местные показали последствия (видео)

19 июля Ивано-Франковскую область обрушилась сильная непогода. В нескольких общинах выпал аномально крупный град, который местами достигал размера куриного яйца, а сильные ливни привели к резкому ухудшению видимости на дорогах и повредили посевы местных жителей.

Как сообщают местные Telegram-каналы, больше всего от стихии пострадали Дзвиняч, Старуня, Солотвин, Цуцилов, Богородчаны и Цинева. В соцсетях очевидцы публикуют многочисленные фото и видео, на которых видно, что дороги, дворы и поля покрыты толстым слоем града.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Дзвиняче. По словам местных жителей, там прошел град, отдельные кусочки которого были больше куриного яйца. Осадки буквально засыпали населенный пункт, а многие огороды за считанные минуты получили серьезные повреждения. Люди опасаются, что значительная часть урожая уже потеряна.

Не менее сильная непогода наблюдалась и в Солотвине, где, по сообщениям очевидцев, падали льдины размером с ладонь. В Старуне град сопровождался сильным ливнем и грозой.

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В то же время в Цуцилове, Циневе и Богородчанах прошли чрезвычайно интенсивные дожди. Из-за сплошной стены осадков видимость на дорогах практически исчезла, что значительно затруднило движение транспорта. Местные жители призывают водителей не выезжать без крайней необходимости и переждать непогоду в безопасном месте.

"Видимость на дорогах нулевая. Лучше переждать, пока утихнет", — пишут в пабликах.

Еще до ухудшения погодных условий Украинский гидрометеорологический центр предупреждал об опасных метеорологических явлениях. По прогнозу синоптиков, днем 19 июля в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидались грозы, местами град и шквалы ветра со скоростью 15–20 м/с. В Винницкой, Черновицкой областях и Карпатах также прогнозировались значительные дожди. В связи с этим был объявлен I уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждали, что такие погодные условия могут привести к сбоям в работе энергетических, коммунальных и строительных служб, а также затруднить движение транспорта.

Кроме того, сегодня непогода может также охватить и Киевскую область. По прогнозу Украинского гидрометцентра, до конца суток 19 июля в регионе ожидаются грозы, местами град и шквалы со скоростью ветра 15–20 м/с. Для области также объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут повлиять на работу инфраструктуры и вызвать затруднения в дорожном движении.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 19 июля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона. В то же время она предупреждала, что на западе страны ожидаются грозовые дожди.

В то же время на следующей неделе в Украине будет нестабильная погода из-за постоянных изменений атмосферных процессов. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, почти ежедневно в разных регионах ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы, а температура воздуха будет колебаться от жары до +35 градусов в начале недели до более комфортных показателей в конце.