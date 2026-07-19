"Видимість на дорогах ніяка": Прикарпаття накрив величезний град, місцеві показали наслідки (відео)

Потужна негода 19 липня охопила Івано-Франківську область. У кількох громадах випав аномально великий град, який місцями сягав розміру курячого яйця, а сильні зливи призвели до різкого погіршення видимості на дорогах і пошкодили посіви місцевих жителів.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, найбільше від стихії постраждали Дзвиняч, Старуня, Солотвин, Цуцилів, Богородчани та Цінева. У соцмережах очевидці публікують численні фото та відео, на яких видно, що дороги, подвір'я й поля вкриті товстим шаром граду.

Найскладніша ситуація склалася у Дзвинячі. За словами місцевих жителів, там випав град, окремі крижини якого були більшими за куряче яйце. Опади буквально засипали населений пункт, а чимало городів за лічені хвилини зазнали серйозних пошкоджень. Люди побоюються, що значну частину врожаю вже втрачено.

Не менш потужною негода була й у Солотвині, де, за повідомленнями очевидців, падали крижини завбільшки з долоню. У Старуні град супроводжувався сильною зливою та грозою.

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Водночас у Цуцилові, Ціневі та Богородчанах пройшли надзвичайно інтенсивні дощі. Через суцільну стіну опадів видимість на дорогах майже зникла, що значно ускладнило рух транспорту. Місцеві жителі закликають водіїв не виїжджати без нагальної потреби та перечекати негоду у безпечному місці.

"Видимість на дорогах ніяка. Краще перечекати, поки стихне", — пишуть пабліки.

Ще до погіршення погодних умов Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні метеорологічні явища. За прогнозом синоптиків, удень 19 липня у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині очікувалися грози, місцями град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. У Вінницькій, Чернівецькій областях та Карпатах також прогнозували значні дощі. У зв'язку з цим було оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики попереджали, що такі погодні умови можуть призвести до перебоїв у роботі енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також ускладнити рух транспорту.

Крім того, сьогодні негода може також поширитися й на Київську область. За прогнозом Українського гідрометцентру, до кінця доби 19 липня в регіоні очікуються грози, місцями град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Для області також оголошено жовтий рівень небезпечності. Синоптики попереджають, що несприятливі погодні умови можуть вплинути на роботу інфраструктури та спричинити ускладнення дорожнього руху.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 19 липня в більшості областей України переважатиме суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону. Водночас вона попереджала, що на заході країни очікуються грозові дощі.

Водночас наступний тиждень в Україні буде нестійким через постійну зміну атмосферних процесів. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, майже щодня в різних регіонах очікуються дощі, грози, місцями сильні зливи, град і шквали, а температура повітря коливатиметься від спеки до +35 градусів на початку тижня до більш комфортних показників наприкінці.