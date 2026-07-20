В Украине могут полностью запретить охоту: появилась неожиданная инициатива

UAnimals запустили инициативу по полному запрету охоты в Украине. В организации заявляют, что в условиях войны любое сокращение численности животных представляет угрозу для биоразнообразия, а объективно оценить их количество сейчас невозможно.

Об этом сообщила руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько в эфире "День.LIVE".

По её словам, провести точный учет животных мешают военное положение, заминированные территории и миграция животных, из-за которой одних и тех же особей могут посчитать дважды. Она также отметила, что еще до начала полномасштабной войны точных данных о численности диких животных не было.

"Любое дополнительное изъятие животных в этой ситуации представляет риск для биоразнообразия", — сказала Мацько.

Она также подчеркнула, что на фоне того, как тысячи украинцев и военных спасают животных от войны, "охота ради развлечения" является неэтичной и неуважительной.

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В UAnimals заявляют, что действующие нормы, которыми обосновывается необходимость отстрела, устарели и не учитывают особенности различных регионов Украины. В организации призывают использовать современные методы учета животных, в частности фотоловушки, а к разработке стратегий привлекать экологов, ученых и защитников животных.

Кроме того, в UAnimals отметили, что проблему бешенства не следует решать отстрелом животных. Вместо этого предлагают применять пероральную вакцинацию, а для предотвращения появления диких животных вблизи населенных пунктов — использовать отпугиватели, зонирование и другие современные гуманные методы.

Напомним, ранее зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий сообщал, что за последние годы численность волков в Украине выросла примерно вдвое из-за запрета охоты во время военного положения и увеличения кормовой базы. В то же время, по его словам, в Украине не зафиксировано случаев, когда волки нападали на людей как на добычу.

Кроме того, в конце лета и в начале осени в Украине ежегодно происходит сезонная миграция летучих мышей. В это время они нередко залетают в квартиры и дома через открытые окна или форточки, ища место для отдыха или зимовки.