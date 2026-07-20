В Україні можуть повністю заборонити полювання: з'явилася несподівана ініціатива

UAnimals запустили ініціативу щодо повної заборони полювання в Україні. В організації заявляють, що під час війни будь-яке скорочення чисельності тварин становить ризик для біорізноманіття, а об'єктивно оцінити їхню кількість зараз неможливо.

Про це повідомила керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько в ефірі “День.LIVE”.

За її словами, провести коректний облік тварин заважають воєнний стан, заміновані території та міграція тварин, через яку одних і тих самих особин можуть порахувати двічі. Вона також зазначила, що ще до початку повномасштабної війни точних даних про чисельність диких тварин не було.

"Будь-яке додаткове вилучення тварин у цій ситуації є ризиком для біорізноманіття", — сказала Мацько.

Вона також наголосила, що на тлі того, як тисячі українців і військових рятують тварин від війни, "полювання заради розваги" є неетичним і неповажним.

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В UAnimals заявляють, що чинні норми, якими обґрунтовують необхідність відстрілу, є застарілими й не враховують особливості різних регіонів України. В організації закликають використовувати сучасні методи обліку тварин, зокрема фотопастки, а до розробки стратегій залучати природоохоронців, науковців і зоозахисників.

Крім того, в UAnimals зазначили, що проблему сказу не слід вирішувати відстрілом тварин. Натомість пропонують застосовувати пероральну вакцинацію, а для запобігання появі диких тварин біля населених пунктів — використовувати відлякувачі, зонування та інші сучасні гуманні методи.

Нагадаємо, раніше зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий повідомляв, що за останні роки чисельність вовків в Україні зросла приблизно вдвічі через заборону полювання під час воєнного стану та збільшення кормової бази. Водночас, за його словами, в Україні не зафіксовано випадків, коли вовки нападали на людей як на здобич.

Також наприкінці літа та на початку осені в Україні щороку відбувається сезонна міграція кажанів. У цей час вони нерідко залітають до квартир і будинків через відчинені вікна або кватирки, шукаючи місце для відпочинку чи зимівлі.