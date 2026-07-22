Шторм в Одессе: дороги затоплены, движение транспорта ограничено (видео)

Сильный ливень с грозой обрушился на Одессу утром 22 июля. Из-за непогоды была затоплена улица Балковская, а на отдельных участках города временно ограничили или приостановили движение транспорта.

Об этом сообщили официальные службы Одессы.

На улицах города работают 30 единиц техники и бригады коммунального предприятия "Городские дороги", которые очищают ливнеприемники и устраняют последствия непогоды.

Из-за ухудшения погодных условий временно приостановлено движение на Французском бульваре, 34, где убирают поваленное дерево. На улице Балковской движение ограничено из-за подтопления.

Также возможно замедление движения на улице Инглези, 10 и 14, улице Академика Филатова, 90, а также на Люстдорфской дороге, 11, где работает спецтехника.

Городские власти призвали жителей и гостей Одессы не оставлять автомобили на ливневых решетках и под деревьями, а также по возможности ограничить передвижение по городу и заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений. Кроме того, по информации местных групп, в части города отключено электроснабжение.

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Напомним, 14 июля на Львов обрушился сильный ливень, который привёл к значительным подтоплениям. Наиболее сложная ситуация сложилась на улице Выговского, где вода существенно затруднила движение транспорта. Также были подтоплены улицы Туган-Барановского и Лычаковская, а в отдельных районах из-за большого количества осадков ливневые коллекторы начали работать в реверсном режиме, образовав "фонтаны" прямо посреди дороги. Во время непогоды горожане также сообщали о перебоях с электроснабжением и молниях, которые ударяли в телебашню на Замковой горе.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что после короткого периода прохлады и дождей в Украину вновь вернётся жара. По её предварительному прогнозу, с 13 июля температура воздуха в большинстве областей могла превысить +30 градусов. В то же время она подчеркивала, что говорить о жаре до +38…+39 градусов пока рано, ведь долгосрочные прогнозы могут меняться.