Шторм в Одесі: дороги затопило, рух транспорту обмежено (відео)

Сильна злива з грозою накрила Одесу вранці 22 липня. Через негоду підтопило вулицю Балківську, а на окремих ділянках міста тимчасово обмежили або призупинили рух транспорту.

Про це повідомили офіційні служби Одеси.

На вулицях міста працюють 30 одиниць техніки та бригади комунального підприємства "Міські дороги", які очищають дощоприймачі й ліквідовують наслідки негоди.

Через ускладнення погодних умов тимчасово призупинили рух на Французькому бульварі, 34, де прибирають повалене дерево. На вулиці Балківській рух обмежили через підтоплення.

Також можливе уповільнення руху на вулиці Інглезі, 10 та 14, вулиці Академіка Філатова, 90, а також на Люстдорфській дорозі, 11, де працює спецтехніка.

Міська влада закликала жителів і гостей Одеси не залишати автомобілі на зливоприймальних решітках і під деревами, а також за можливості обмежити пересування містом та заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень. Крім того, за інформацією місцевих груп, у частині міста зникло електропостачання.

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Нагадаємо, 14 липня потужна злива накрила Львів і спричинила значні підтоплення. Найскладніша ситуація була на вулиці Виговського, де вода суттєво ускладнила рух транспорту. Також підтопило вулиці Туган-Барановського та Личаківську, а в окремих районах через великий обсяг опадів зливові колектори почали працювати у реверсному режимі, утворивши "фонтани" просто посеред дороги. Під час негоди містяни також повідомляли про перепади електропостачання та блискавки, які влучали у телевежу на Замковій горі.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що після короткого періоду прохолоди та дощів в Україну знову повернеться спека. За її попереднім прогнозом, з 13 липня температура повітря в більшості областей могла перевищити +30 градусів. Водночас вона наголошувала, що про спеку до +38…+39 градусів говорити ще зарано, адже довгострокові прогнози можуть змінюватися.