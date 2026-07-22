Украина стремительно теряет население: на одного ребенка в стране приходится уже четыре смерти

За первое полугодие 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка, тогда как было зарегистрировано 259 853 случая смерти. Это первый официальный рост числа умерших за последние пять лет, а смертность в настоящее время в четыре раза превышает рождаемость.

Об этом сообщили в "Опендатабот" со ссылкой на данные Министерства юстиции.

По сравнению с первым полугодием 2025 года число новорождённых сократилось на 16 %, а по сравнению с аналогичным периодом до начала полномасштабной войны — почти вдвое. В среднем ежемесячно в Украине рождается около 12 тысяч детей, тогда как десять лет назад этот показатель составлял около 32 тысяч.

Традиционно меньше всего детей рождается в прифронтовых регионах. В Донецкой области рождаемость сократилась втрое, в Запорожской — на 23%. В то же время спад зафиксировали и в условно безопасных областях: в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях он достиг 20%.

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Число новорожденных в Украине Фото: Опэндатабот

Больше всего новорожденных зарегистрировали в Киеве — 8 352 ребенка, то есть каждый девятый малыш в Украине. Второе место заняла Львовская область с 6 617 родами, далее — Днепропетровская область (5 611) и Одесская область (5 450).

За шесть месяцев 2026 года в Украине также зарегистрировали 259 853 случая смерти, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число умерших зафиксировано в Днепропетровской области — 28 386 случаев, а наибольший рост смертности наблюдался в Киеве — на 11%, до 20 121 случая.

Число умерших в Украине Фото: Опэндатабот

Наихудшее соотношение рождаемости и смертности наблюдается в прифронтовых регионах: в Донецкой области на одного новорожденного приходится 19 умерших, в Херсонской области — 14, а в Сумской, Черниговской и Харьковской областях — шесть. Наилучшая ситуация, по данным исследования, сложилась в Ровенской области, на Волыни и в Закарпатье, где на одного новорожденного приходится двое умерших.

Напомним, ранее Украина оказалась в числе стран с самым низким уровнем рождаемости в мире. По данным Visual Capitalist со ссылкой на прогноз ООН "World Population Prospects 2024", в стране на одну женщину приходится около одного ребенка — это более чем вдвое меньше уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Исследователи отмечали, что демографический кризис в Украине усугубляется полномасштабной войной, массовой эмиграцией и потерями на фронте. В то же время эксперт по демографии и трудовой миграции Василий Воскобойник сообщал, что страна ежегодно теряет около 300 тысяч человек из-за естественного сокращения населения, ведь смертность уже длительное время существенно превышает рождаемость. По его словам, в 2025 году в Украине родилось около 168,7 тысячи детей, тогда как число смертей превысило 485 тысяч.

Ранее Фокус писал, что для сохранения численности населения каждая украинка должна рожать как минимум двоих детей. В настоящее время же на 10 женщин приходится лишь около шести детей, тогда как для стабильного воспроизводства населения этот показатель должен составлять не менее 22.