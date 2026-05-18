Демографическая катастрофа: Украина стремительно теряет население из-за рекордно низкой рождаемости

Украина оказалась среди стран с самым низким уровнем рождаемости в мире. Сейчас показатель составляет около одного ребенка на женщину — это более чем вдвое ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Об этом сообщили в издании Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН World Population Prospects 2024.

По данным исследования, Украина находится на уровне Китая по показателям рождаемости и значительно уступает США, Франции и России. Более низкие показатели имеют только Южная Корея, Тайвань и несколько азиатских стран.

Авторы исследования отмечают, что около 71% населения мира живет в странах, где рождаемость уже упала ниже уровня воспроизводства населения — 2,1 ребенка на женщину. Глобальный средний показатель сейчас составляет 2,2 ребенка на одну женщину против почти 5 в 1960-х годах.

Статистика рождаемости

По оценкам исследователей, рождаемость в Китае упала до 1,02 ребенка на женщину, а в Индии — до 1,94. Среди десяти крупнейших стран мира по населению шесть уже имеют показатели ниже уровня воспроизводства. К ним относятся США, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия и Россия.

В то же время в странах Африки к югу от Сахары рождаемость остается самой высокой в мире. В Чаде этот показатель составляет 5,94 ребенка на женщину, в Сомали — 5,91, а в Демократической Республике Конго — 5,90.

Авторы исследования отмечают, что для Украины демографический кризис дополнительно усиливают война, массовая эмиграция и потери на фронте. На фоне этого разрыв между странами с самой высокой и самой низкой рождаемостью в мире стал исторически большим.

Напомним, ранее эксперт по демографии и трудовой миграции Василий Воскобойник заявлял, что Украина ежегодно теряет около 300 тысяч человек из-за естественной убыли населения. По его словам, смертность в стране уже длительное время существенно превышает рождаемость.

Он отмечал, что ежегодно в Украине умирают около 450-500 тысяч человек, тогда как рождаются лишь 200-250 тысяч. При этом демографический кризис, по словам эксперта, начался еще в середине 2000-х годов и не связан только с войной.

Также Воскобойник обращал внимание, что в 2025 году количество новорожденных продолжило уменьшаться. По данным открытых реестров, в прошлом году в Украине родились около 168,7 тысячи детей, а количество смертей превысило 485 тысяч.

Ранее Фокус писал, что для сохранения численности населения Украины каждая женщина должна рожать не менее двух детей. Сейчас на 10 женщин приходится лишь около 6 детей, тогда как для стабильной демографии нужно не менее 22.