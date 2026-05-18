Демографічна катастрофа: Україна стрімко втрачає населення через рекордно низьку народжуваність

Україна опинилася серед країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі. Наразі показник становить близько однієї дитини на жінку — це більш ніж удвічі нижче рівня, необхідного для відтворення населення.

Про це повідомили у виданні Visual Capitalist із посиланням на дані ООН World Population Prospects 2024.

За даними дослідження, Україна перебуває на рівні Китаю за показниками народжуваності та значно поступається США, Франції й Росії. Нижчі показники мають лише Південна Корея, Тайвань і кілька азійських країн.

Автори дослідження зазначають, що близько 71% населення світу живе у країнах, де народжуваність уже впала нижче рівня відтворення населення — 2,1 дитини на жінку. Глобальний середній показник нині становить 2,2 дитини на одну жінку проти майже 5 у 1960-х роках.

За оцінками дослідників, народжуваність у Китаї впала до 1,02 дитини на жінку, а в Індії — до 1,94. Серед десяти найбільших країн світу за населенням шість уже мають показники нижче рівня відтворення. До них належать США, Китай, Індія, Індонезія, Бразилія та Росія.

Водночас у країнах Африки на південь від Сахари народжуваність залишається найвищою у світі. У Чаді цей показник становить 5,94 дитини на жінку, у Сомалі — 5,91, а у Демократичній Республіці Конго — 5,90.

Автори дослідження наголошують, що для України демографічну кризу додатково посилюють війна, масова еміграція та втрати на фронті. На тлі цього розрив між країнами з найвищою та найнижчою народжуваністю у світі став історично великим.

Нагадаємо, раніше експерт із демографії та трудової міграції Василь Воскобойник заявляв, що Україна щороку втрачає близько 300 тисяч людей через природне скорочення населення. За його словами, смертність у країні вже тривалий час суттєво перевищує народжуваність.

Він зазначав, що щороку в Україні помирають близько 450–500 тисяч людей, тоді як народжуються лише 200–250 тисяч. При цьому демографічна криза, за словами експерта, почалася ще в середині 2000-х років і не пов’язана лише з війною.

Також Воскобойник звертав увагу, що у 2025 році кількість новонароджених продовжила зменшуватися. За даними відкритих реєстрів, торік в Україні народилися близько 168,7 тисячі дітей, а кількість смертей перевищила 485 тисяч.

Раніше Фокус писав, що для збереження чисельності населення України кожна жінка повинна народжувати щонайменше двох дітей. Нині на 10 жінок припадає лише близько 6 дітей, тоді як для стабільної демографії потрібно щонайменше 22.